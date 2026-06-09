El Puerto de Vigo encauza el futuro de la antigua nave de Fribesa: transformación radical para pasar de ruina a catedral europea de la economía azul

Un lavado de cara radical para un inmueble y una zona que pide a gritos desde hace años un proyecto que le permita recuperar el esplendor. Esa tarea pendiente desde hace años en plena fachada marítima de Vigo, en el número 73 de la avenida de Beiramar en la nave de la histórica Fribesa, está un poco más cerca de ser una realidad de la mano de la Autoridad Portuaria y Anfaco-Cytma, que han sellado una alianza estratégica para impulsar un proyecto que llevará por nombre «Vigo Ocean Lab» y que fue cuenta con el aval de Bruselas, al ser presentado por el presidente del Puerto vigués, Carlos Botana, ante el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y de la directora de Economía Azul y Política Marítima de la Comisión Europea, Delilah Al Khudhairy.

Con una inversión inicial que ascenderá a 12 millones, cifra que se prevé duplicar en una segunda fase, el elemento central del proyecto es conseguir una transformación radical de la mayor parte de la superficie de la nave industrial ahora en ruinas para que se convierta en un «símbolo» de la ciudad. Será una infraestructura en la que convivirán varios usos: divulgativo y abierto a la ciudadanía, laboratorio para el desarrollo de empresas y formación especializada. En definitiva, el mayor proyecto de innovación en economía azul de Europa.

Carlos Botana y Costas Kadis, durante su reunión en Bruselas. / Fdv

La reforma integral del inmueble permitirá, además, matar dos pájaros de un tiro al conseguir la plena recuperación de un entorno ahora degradado y que podrá convertirse en un punto de socialización para vecinos y visitantes. El desafío es acelerar los plazos lo máximo posible para que todo sea una realidad cuanto antes, licitando las obras incluso este mismo año si es posible.

«Queremos ser ambiciosos, Vigo es y debe ser el eje mundial de la pesca y de los océanos. Fribesa es uno de los grandes referentes históricos de la pesca y de los momentos gloriosos de nuestros orígenes y por ello, desde el Puerto visualizamos su recuperación como una infraestructura referente para el Puerto azul que estamos diseñando, queremos convertirlo en un buque insignia de nuestro futuro. Llevamos 10 años demostrando que el crecimiento azul es real y este proyecto es un paso decisivo para que Vigo lidere en Europa un nuevo paradigma en materia de océanos», destaca el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Carlos Botana, tras ser preguntado por FARO sobre la iniciativa.

Estructura

El trabajo para presentar en Bruselas un proyecto consistente y cerrado ha sido muy laborioso durante el último año, tras la firma de un convenio de colaboración entre Autoridad Portuaria y Anfaco, que ha permitido articularlo alrededor de tres ejes. En primer lugar, bajo el epígrafe «Ágora del Mar», se prevé un punto de encuentro interactivo con el océano abierto al público en la que se podrá conocer la riqueza de la ría de Vigo mediante elementos de realidad aumentada y aproximarse a los esfuerzos comunitarios en materia de sostenibilidad y ciencia, buscando despertar la curiosidad de familias y nuevas generaciones sobre el mundo marítimo y los océanos.

El segundo eje, «Faro Azul», involucra directamente a Anfaco-Cytma en un espacio destinado a facilitar el desarrollo de proyectos empresariales de impacto con tecnologías azules, habilitando el desarrollo de prototipos, permitiendo su validación en entorno real y planes de implantación posterior. Habrá un equipo que acompañará a las iniciativas, ayudándoles en la reingeniería para promover su implantación industrial y posterior escalado, aportando también apoyo en la financiación para conseguir consolidar empresas en el territorio.

Recreación del interior del edificio tras su rehabilitación. / Fdv

El último de los objetivos del «Vigo Ocean Lab», con el que se pretende reforzar su proyección internacional, es una iniciativa que albergará los talleres y programas de formación especializada de la Red de Puertos Azules de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que permitirá ampliar la red de cooperación con otros organismos internacionales.

En este sentido, el objetivo del organismo presidido por Carlos Botana es sumar al mayor número de socios posibles al proyecto pensado para la nave de Fribesa. Por tanto, en ese ecosistema de I+D+i en el que convergerán industria, logística y centros tecnológicos, la Autoridad Portuaria está trabajando concienzudamente en incorporar nuevos socios estratégicos del ámbito académico, especialmente el Campus do Mar. Por ello, de manera inminente, Botana trasladará a nueva rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, cuya toma de posesión está prevista para el próximo 25 de junio, el proyecto para buscar su cooperación. Asimismo, ya se ha entablado contacto con distintas universidades internacionales de América.

Acogida

«Tenemos una Ría única y un ecosistema increíble con más de 14 astilleros, frigoríficos, empresas conserveras y hasta siete centros tecnológicos, generando una sinergia que no existe en ninguna otra parte del mundo», subraya Botana para explicar la gran acogida que ha recibido el proyecto en la Comisión Europea, al alinearse el «Vigo Ocean Lab» con las prioridades comunitarias en materia de transición ecológica, digitalización, cohesión territorial y desarrollo sostenible, aspectos recogidos en el Plan de Acción de la Estrategía Marítima Atlántica 2.0 de Bruselas, que reconoce a los puertos como catalizadores de la actividad empresarial y polos esenciales para el desarrollo marino.

La Comisión Europea conoce, por tanto, la definición de las necesidades y espacios para dar una segunda vida a la antigua nave de Fribesa, abriéndose la Autoridad Portuaria a analizar otros posibles usos en la superficie del inmueble que no será necesaria para este proyecto «siempre y cuando no pongan en riesgo el Vigo Ocean Lab».