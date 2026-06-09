El PP propone restaurar el depósito de aguas de O Castro y reabrirlo con actividades familiares y juveniles

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha propuesto la restauración del edificio centenario del depósito de aguas de O Castro y su reapertura con programas de ocio dirigidos a familias y jóvenes. La líder de la oposición sostiene que el estado del inmueble es «un ejemplo más del desinterés de este gobierno local por preservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico».

Sánchez ha recordado que el edificio, inaugurado en 1904 y vinculado a la modernización urbana de Vigo, ha sido incluido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el II Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de Obras Públicas debido a su mal estado de conservación. El listado recoge 102 obras en todo el territorio nacional. Según la dirigente popular, el propio catálogo destaca que, pese a que la infraestructura hidráulica continúa activa y mantiene un papel esencial en el abastecimiento de la ciudad, «la ausencia de mantenimiento y de protección del entorno ha provocado una imagen de abandono en un espacio urbano de gran visibilidad y significado histórico».

El Colegio de Ingenieros recomienda, según ha explicado Sánchez, acometer labores de limpieza, restaurar la fachada y proteger el inmueble frente a actos vandálicos. También plantea la instalación de señalización interpretativa que explique la relevancia del depósito en el desarrollo urbano de Vigo. La presidenta local del PP defiende que la intervención no debe limitarse a la recuperación patrimonial del edificio, sino que debe servir para reabrirlo con un programa centrado en familias y jóvenes. Sánchez subraya que el inmueble se encuentra en una zona «excepcional» y muy frecuentada por familias con niños.

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«Todos aquellos que hemos tenido hijos le tenemos un gran cariño al circuito de bicicletas que está enfrente del edificio. Generaciones de vigueses han aprendido a montar en bicicleta en esa instalación, que por desgracia también presenta un abandono importante», ha señalado.