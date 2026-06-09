El Paseo de Granada de Vigo, a punto de «borrar» su desnivel

Vigo ultima la puesta en marcha del nuevo corredor mecánico del Paseo de Granada. El alcalde, Abel Caballero, visitó este martes la instalación de la primera de las rampas mecánicas previstas en esta calle, que permitirán salvar un desnivel de 15 metros y una pendiente del 10%. La actuación supera los tres millones de euros de inversión, de los que más de dos millones están financiados por el Gobierno de España a través de fondos europeos. El proyecto incluye, además de la instalación de las rampas, una humanización integral del entorno, con aceras más amplias, nuevas zonas verdes, renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, así como la modernización de las canalizaciones de servicios.

Caballero definió la intervención como una «humanización de alto standing» y destacó que forma parte de un itinerario peatonal y mecánico más amplio para conectar distintas zonas del centro urbano. Según explicó, el recorrido arranca en el entorno de Carral, actualmente en proceso de remodelación, continúa por las escaleras mecánicas que unen la Porta do Sol con la parte baja del Paseo de Granada, enlaza con las nuevas rampas y se prolongará en una siguiente fase con otra rampa mecánica adicional.

Imagen de archivo del Paseo de Granada, junto a Praza do Rei. / Marta G. Brea

El alcalde señaló también que esta infraestructura permitirá conectar con la Praza do Bicentenario y con el transporte público urbano. «Es como si el autobús estuviese en la Colegiata, porque todo el sistema mecánico permite llegar hasta aquí de forma rápida y cómoda», afirmó. El regidor avanzó que la inauguración del nuevo corredor está prevista para finales de este mes y expresó su satisfacción por el avance de los trabajos. También reafirmó el compromiso municipal de seguir ampliando la red de movilidad mecánica de la ciudad. «Seguiremos haciendo humanizaciones y nuevas rampas mecánicas», aseguró.

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Caballero recordó además que en los próximos meses comenzarán las actuaciones previstas en la Gran Vía para conectar la Praza de América con la Praza de España mediante nuevos sistemas de movilidad mecánica.