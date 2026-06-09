O Marisquiño acogerá por primera vez la final ibérica de DMC, con DJs de España y Portugal

Vigo acogerá por primera vez la final ibérica de DMC, la competición que la organización define como «la referencia mundial para DJs». La cita se celebrará el domingo 9 de agosto dentro de la programación musical de O Marisquiño 2026 y reunirá en la ciudad a participantes procedentes de España y Portugal.

La final de DMC Iberia contará con tres categorías: Scratch, Classic y Open. La primera estará centrada en el scratch puro sobre los platos; la segunda consistirá en una exhibición de seis minutos en la que cada participante deberá construir una rutina para el jurado y el público; y la tercera será una modalidad freestyle, con sesiones de doce minutos, orientada a propuestas más personales. El jurado valorará aspectos como la destreza técnica, la musicalidad, la creatividad y la presencia escénica.

Los participantes serán seleccionados a través de una fase previa online para España y Portugal. La organización prevé ocho plazas en la categoría Scratch, seis en Classic y seis en Open. Los ganadores de cada modalidad representarán a la península ibérica en los DMC World DJ Championships 2026, cuya final mundial se celebrará el 14 de noviembre en Londres. Las inscripciones estarán abiertas entre el 9 de junio y el 1 de julio.

Según la organización, la llegada de DMC Iberia a O Marisquiño «refuerza la dimensión musical del festival» y suma a su programación una competición «conectada con el corazón de la cultura hip hop», centrada en las batallas de DJs y el turntablism, disciplina basada en el uso creativo de los platos como instrumento musical.

Las finales se desarrollarán en el recinto de la playa de Samil. Además de las pruebas de las distintas categorías, la jornada incluirá talleres para DJs, demostraciones técnicas, showcases de invitados y entrega de premios, en un programa previsto desde la mañana hasta la noche.

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Jurado

La final ibérica contará con un jurado que la organización presenta como «de referencia internacional». El panel estará integrado por DJ Stereossauro, DJ Pimp y DJ ND, que también participarán en demostraciones y showcases durante la jornada. DJ Stereossauro, de Portugal, es presentado por la organización como «uno de los nombres más reconocidos de la escena europea». Ha sido cuatro veces campeón mundial DJ, campeón del DMC Open World 2024 y del formato Online, además de dos veces campeón mundial IDA por equipos con Beatbombers, en 2011 y 2016.

El jurado contará también con DJ Pimp, de España, cuatro veces campeón DMC España, finalista Top 5 en el Mundial DMC y tres veces campeón Red Bull Party Rocker. La organización destaca además su trayectoria como DJ oficial de artistas como Bejo, Don Patricio y Locoplaya, así como su presencia en la escena urbana y de competición.

Completa el panel DJ ND, de Bélgica, DJ y productor internacional, múltiple campeón DMC, instructor en la Tomorrowland Academy y responsable de Artist & Culture Relations en Ortofon.

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La final de DMC Iberia contará asimismo con el apoyo de Technics, Ortofon, Magma DJ Bags y Decksaver, marcas que, según la organización, «respaldan el lanzamiento de DMC Iberia» y contribuirán con premios para los participantes.