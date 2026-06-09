Jornada de la UVigo y el CTAG sobre robótica e IA en Redeiras
Será abierta a todo el público interesado y tendrá lugar este jueves a partir de las 11.30 horas en el edificio de O Berbés
R.V.
El edificio Redeiras de O Berbés acogerá este jueves (Aula 1; 11.30 horas) una jornada sobre robótica e inteligencia artificial organizada por el grupo de innovación docente «Empresa e Innovación» y el de Ingeniería de Fabricación (GEF) de la Universidad de Vigo.
La iniciativa, abierta tanto a investigadores como a todo el público interesado, contará con la participación de dos expertos del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).
Víctor Alonso Ramos, director de Manufacturing y Transformación Digital, abordará las últimas tendencias en robótica avanzada y humanoides. Y, a continuación, Iria Galiñanes Romero, responsable del área de Digital Twin y Cuántica, hablará sobre los gemelos digitales como tecnología clave en la industria del futuro.
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