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Jornada de la UVigo y el CTAG sobre robótica e IA en Redeiras

Será abierta a todo el público interesado y tendrá lugar este jueves a partir de las 11.30 horas en el edificio de O Berbés

Cartel de la jornada.

Cartel de la jornada. / Cedida

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R.V.

El edificio Redeiras de O Berbés acogerá este jueves (Aula 1; 11.30 horas) una jornada sobre robótica e inteligencia artificial organizada por el grupo de innovación docente «Empresa e Innovación» y el de Ingeniería de Fabricación (GEF) de la Universidad de Vigo.

La iniciativa, abierta tanto a investigadores como a todo el público interesado, contará con la participación de dos expertos del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

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