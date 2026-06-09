Hallazgo vigués en el Instituto Pasteur de París: el biólogo Rubén González demuestra que los virus aceleran el envejecimiento

Las infecciones virales aceleran el envejecimiento de la mosca de la fruta, con la que compartimos más del 70% de nuestros genes. El biólogo Rubén González (Vigo, 1993), investigador del prestigioso Instituto Pasteur de París, acaba de publicar este hallazgo en la revista Science Advances junto a su jefa de grupo y coautora, Carla Saleh, y Mauro Castelló. Su trabajo, en el que utilizaron relojes transcriptómicos para medir la edad biológica, supone un avance para la comprensión de los mecanismos asociados al paso del tiempo en el organismo y la predicción de los efectos a largo plazo de estas enfermedades.

González, formado en la UVigo y la Politécnica de Valencia, desarrolla su carrera profesional desde hace varios años en la capital francesa, donde también ha trabajado en la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y en el Instituto de Biología (IBENS) de l’École Normal Supérieure de París. Allí estableció las bases del nematodo Caenorhabditis elegans como modelo para investigar las infecciones y evoluciones virales. Y, tras su llegada al Pasteur, cambió a la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster).

«Es un sistema muy bueno porque comparte mucho genes con el ser humano. Han conservado mecanismos similares a los nuestros. Además podemos controlar los virus, retirándolos cuando queremos o aislando distintas infecciones. Y, como tienen un periodo de vida muy corto, en torno a tres meses, es posible realizar estos experimentos de longevidad en poco tiempo. Gracias a este modelo, hemos podido demostrar que las infecciones virales pueden acelerar el envejecimiento », destaca.

Utilizaron cuatro virus de ARN entéricos que son naturales de la mosca de la fruta y, gracias a los relojes transcriptómicos, que se basan en la expresión de los genes, pudieron estimar la edad biológica.

«Lo que vimos es que las moscas infectadas tenían una edad muy superior a la que les correspondería. Y también que hay una correlación positiva entre el envejecimiento y la gravedad del virus. Los que son más dañinos, la envejecen más rápidamente», apunta.

Una de las pruebas que realizaron para verificar el buen funcionamiento de sus relojes transcriptómicos fue el Smurf Test, literalmente, el test de los pitufos: «Es un experimento muy sencillo que consiste en añadir a la comida un tinte inocuo de color azul. Si la mosca está bien, lo expulsa. Pero si ya se encuentra mal o está cerca de su muerte, el tinte permanece en su organismo y permea partes de su cuerpo volviéndolo azul. Con esta prueba, pudimos identificar qué moscas de la misma edad estaban más envejecidas e iban a morir antes. Así demostramos que el envejecimiento que detectábamos con los relojes era real».

«Los resultados de la investigación también apuntan a que cada uno de los cuatro virus tiene distintos mecanismos que inducen el envejecimiento. No podemos señalar uno en concreto ni decir que sea algo muy sistémico, sino que cada virus actúa de una forma distinta», añade.

El trabajo de Rubén González arroja luz sobre un campo en el que cada vez se concentran más esfuerzos de la comunidad investigadora: «En realidad, el envejecimiento es un campo bastante reciente porque en ciencia 20-30 años no son nada. Ahora que la sociedad occidental envejece empieza a ser una preocupación, pero en los 80, por ejemplo, el interés estaba en otras enfermedades. En la tercera planta de nuestro edificio trabaja Françoise Barré-Sinoussi, ganadora del Nobel junto con Luc Montagnier por sus estudios sobre VIH. Pero ahora uno de los pilares para la nueva dirección científica del Instituto Pasteur es el envejecimiento. De hecho, he tenido la suerte de que me han financiado un estudio que continúa los descubrimentos de este artículo. Saber cómo funciona es un paso importante para poder abordarlo».

Rubén y su mujer, Anamarija Butkovic, durante una estancia en Toronto. / Cedida

Regreso inminente tras fichar por el Cinbio

Vive unos días frenéticos en París, cerrando artículos y experimentos, antes de mudarse a su ciudad natal para incorporarse el día 30 al Cinbio de la UVigo. Ha conseguido una de las plazas de su programa Nano4Talent financiado por la UE a través de una Acción Marie Skłodowska-Curie. «El objetivo es unificar nanotecnología y biomedicina para que surjan nuevas líneas y mi proyecto intentará buscar nanomateriales para modular infecciones virales. Es decir, no solo reducirlas sino también poder usarlas como herramientas. Utilizaré la mosca de la fruta y el gusano Caenorhabditis elegans para estudiar candidatos y de ahí podremos pasar a células humanas y seguir escalando», resume.

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«Mi jefa y mentora en el Pasteur, Carla Saleh, siempre promueve la creatividad. He tenido mucha suerte de trabajar siempre con gente muy buena, tanto en lo profesional como en lo personal», agradece. En Vigo trabajará bajo la coordinación de Miguel Correa, María Mayán y David Posada, «maravillosos científicos y personas», y solicitará una ayuda Ramón y Cajal para poder llegar a crear su propio grupo. «Además de la morriña, en el Cinbio he visto talento y muy bien ambiente y eso también me influyó a la hora de decidir. Pero hasta que me vea entrando en Coia no me lo creeré», bromea González, que se establecerá en Vigo junto a su mujer, la también científica Anamarija Butkovic.