Elisa Chía, de Universal Production Music: «La música es un personaje más en una serie y hay que pensarlo desde el principio»

Cuando David Lynch grabó Twin Peaks quiso supervisarlo todo. La música, icónica, nacía improvisadamente. El director le planteaba un escenario y Angelo Badalamenti, el compositor, tocaba en base a lo que iba imaginando. Las melodías aparecían antes que muchas escenas y se ponía en alto con altavoces para guiar la interpretación de algunos actores. Hoy los procesos creativos son distintos y van más ajustados a los tiempos de la industria. Algunos directores piden a medida, otros navegan por bibliotecas universales y se dejan guiar los expertos. Elisa Chía es una de ellos. Cada día elabora numerosas playlists para que los creadores audiovisuales elaboren su producto.

Viene al Festival de Series Ría de Vigo, ¿qué podrá aprender el público de su oficio?

Mi intervención tratará sobre la música detrás de las series y las diferentes formas de sincronizar música en una producción audiovisual. Hablaré de la música compuesta específicamente para una obra, de la sincronización de música comercial y también de la música de producción, que es el área en la que trabajo. Se trata de música creada expresamente para proyectos audiovisuales. La idea es hacer un recorrido por las distintas maneras de incorporar música en series, largometrajes, publicidad y otros formatos.

¿Qué tipo de proyectos cubre Universal Production Music?

Trabajamos con cualquier producción audiovisual que necesite ambientación musical. Puede ser una serie, una película, una campaña publicitaria, un vídeo corporativo, un evento o incluso servicios como música para esperas telefónicas. Cualquier proyecto que necesite soporte musical puede recurrir a nosotros.

¿Cómo funciona el proceso cuando una serie necesita música?

Disponemos de una plataforma abierta en la que los profesionales pueden solicitar acceso explicando el proyecto en el que están trabajando. Una vez lo tienen, pueden buscar la música que mejor se adapte a sus necesidades y posteriormente tramitar la licencia correspondiente También ofrecemos supervisión. Cuanta más información tengamos sobre el universo de la serie o la producción, mejor podremos trabajar y ofrecer una supervisión más precisa.

¿Qué incluye el mencionado catálogo además de la música comercial?

Universal Music es un grupo muy amplio con distintos departamentos. Muchas veces la gente identifica Universal únicamente con artistas como Aitana, David Bisbal o Coldplay, pero la compañía abarca mucho más que la actividad discográfica. Está también la parte editorial, encargada de gestionar los derechos de compositores y músicos. Dentro de esta existen dos áreas: una dedicada a la sincronización de música comercial y otra centrada en la librería musical, que es Universal Production Music. Este catálogo cuenta con alrededor de 700.000 temas producidos específicamente para uso audiovisual. Incluye música creada por compositores especializados en cine, televisión y publicidad, así como por artistas y bandas conocidas que encuentran en este tipo de producciones una vía adicional de trabajo.

¿Puede mencionar algún compositor destacado que participe en este tipo de producciones?

Tenemos, por ejemplo, a Harry Gregson-Williams, un compositor muy reconocido dentro de la industria cinematográfica.

¿Cómo funcionan las tarifas de licencia?

En el caso de la música de catálogo existen tarifas fijas. La diferencia respecto a la música comercial es que todo está previamente autorizado, por lo que no es necesario negociar con compositores o intérpretes para cada uso. El precio depende fundamentalmente del medio en el que se va a utilizar la música y del territorio donde se explotará la producción.

¿Qué ocurre si un director quiere utilizar la canción de una banda amiga?

Si se trata de una banda profesional vinculada a una discográfica y una editorial, la autorización debe gestionarse con esas entidades. Aunque exista una relación personal, los derechos de autor y los contratos deben respetarse y gestionarse correctamente.

Pasan tiempo filtrando y escuchando para determinar que se adecúa mejor a las obras. ¿Cambiarán las cosas con la inteligencia artificial?, ¿cómo les afecta?

Actualmente utilizamos herramientas de inteligencia artificial para agilizar procesos internos, especialmente relacionados con la búsqueda y clasificación de música dentro de la plataforma. Sin embargo, no estamos produciendo música generada por inteligencia artificial. Además, a día de hoy no existe una regulación plenamente definida que permita el uso comercial de este tipo de música.

¿Cómo es su trabajo diario?

Recibimos información sobre la secuencia o proyecto, referencias musicales, estilos, géneros o estados de ánimo que busca el cliente. A partir de ahí realizamos búsquedas en nuestro catálogo y elaboramos listas de reproducción con recomendaciones. Si las propuestas encajan, se utilizan; si no, continuamos buscando hasta encontrar la opción adecuada. Hay producciones para las que realizamos varias listas de reproducción porque las necesidades evolucionan durante el montaje. Lo que inicialmente se plantea puede cambiar por completo conforme avanza la edición.

¿Existen tendencias musicales claras en las series españolas?

Recibimos muchas solicitudes de música clásica. Afortunadamente es uno de nuestros puntos fuertes.

¿Hay alguna que le entusiasme especialmente?

Aunque no hemos realizado la supervisión musical, sí colaboramos desde hace varias temporadas con Machos Alfa. Es una serie en la que se aprecia claramente el trabajo musical realizado para cada personaje, asociando instrumentos y determinados elementos sonoros a sus perfiles. El equipo técnico de Contubernio realiza una labor muy destacable en este aspecto.

¿Qué directores españoles utilizan habitualmente su plataforma?

Trabajamos mucho con Cesc Gay. Utiliza frecuentemente la plataforma y suele involucrarse personalmente en la búsqueda de música para sus proyectos.

¿Cree que el espectador distingue cuándo escucha música de librería o cuando se ha compuesto a propósito?

No necesariamente. La calidad actual es muy alta. Salvo que se trate de un artista extremadamente conocido, el espectador suele percibir la música simplemente como parte de la experiencia audiovisual. Muchas piezas de librería están disponibles también en plataformas como Spotify o Apple Music.

¿Cree que la música para cine y televisión perdieron parte de su carácter artesanal?

No. Los compositores actuales son excelentes profesionales y continúan trabajando de manera muy cercana con los directores. La composición sigue siendo un trabajo profundamente artesanal. Puede haber diferencias en los tiempos de producción según cada proyecto, pero la calidad y el nivel creativo siguen estando presentes.

¿En qué momento debería incorporarse la música al desarrollo de una serie?

La música debería estar presente desde el inicio del proyecto. No es algo que deba añadirse al final, sino una herramienta narrativa que ayuda a construir el universo de la serie desde las primeras fases.

A veces es un personaje más

Sí, completamente. Funciona como tal. Me da rabia cuando se quiere introducir al final, después del rodaje.