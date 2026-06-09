El Congreso del Mar del Náutico de Vigo tendrá la música de Carlos Núñez como broche de oro

El Congreso del Mar que arranca este miércoles 10 de junio en el Real Club Náutico de Vigo y culminará el jueves con la intervención de Carlos Núñez. El músico gallego ofrecerá la ponencia «Músicas Atlánticas», un viaje sonoro por las tradiciones y culturas que han conectado históricamente los pueblos del Atlántico, en una participación especialmente significativa en el marco de la celebración del Congreso y del 120 aniversario del Real Club Náutico de Vigo.

Durante dos jornadas, profesionales, empresas, instituciones y entidades vinculadas al mar compartirán experiencias y reflexiones sobre turismo, sostenibilidad, innovación, deporte náutico, industria marítima y desarrollo territorial, consolidando a Vigo como punto de encuentro de la economía azul. El programa reunirá a más de 50 participantes procedentes de diferentes ámbitos de actividad, entre ellos representantes de FITUR Sports, Navalia, Hermasa Canning Technology, CEAMSA, Marine Instruments, Porto-Muíños, Conservas Cerqueira, Sailway, Piratas de Nabia, el Clúster de Turismo de Galicia, Coca-Cola Europacific Partners, ANFACO-CYTMA o la AECT Río Miño.

La jornada inaugural, que comenzará el miércoles 10 de junio a las 16:30 horas, estará centrada en el turismo, el deporte náutico, la sostenibilidad y la relación entre el mar y el desarrollo de los territorios. Entre los participantes figuran Maurici Carbó, Coordinador DE Fitur Sports (Spain is Sport – AFYDAD); Mariaje Torres, directora de Donostia Festak, organizadores de la Bandera de la Concha; Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia; Laura Moya, directora de Sailway; Susi Acuña, directora de Piratas de Nabia; Fátima Pazos, directora del Faro Silleiro; Adrián Seoane, gerente de Prado Surf; o representantes de la AECT Río Miño.

La programación incluirá también el espacio Voces del Océano, concebido para acercar al público historias personales y experiencias ligadas al mar. Participarán, entre otros, Pilar Otero, presidenta de ANMUPESCA; Jesús Troncoso, codirector de la Semana de Cine Submarino; Xaime Beiro, director del documental O Bosque do Carrumeiro; y el deportista paraolímpico Juan Ferrón.

Programa para el jueves

El jueves 11 de junio, a partir de las 09:30 horas, el protagonismo recaerá en la empresa, la innovación, el emprendimiento y la gastronomía vinculadas al ecosistema marítimo. Participarán representantes de compañías y entidades como Hermasa Canning Technology, Conservas Cerqueira, CEAMSA, Marine Instruments, Porto-Muíños, Eimskip Logistics, ANFACO-CYTMA, Navalia o Coca-Cola Europacific Partners, que compartirán experiencias y reflexiones sobre competitividad, sostenibilidad e innovación.

La jornada contará además con el espacio Innovación ECM, dedicado a startups y nuevos proyectos empresariales vinculados a la economía azul, así como con el coloquio «El Ecosistema del Mar en el Futuro», que reunirá a representantes de empresas, instituciones y organizaciones para reflexionar sobre los desafíos que marcarán el futuro del sector marítimo.

Entre los momentos más destacados de la jornada final figura el simulacro de Salvamento Marítimo, previsto para las 12:00 horas en el entorno del puerto deportivo del Real Club Náutico de Vigo. La demostración incluirá una operación de rescate con helicóptero y permitirá acercar al público el trabajo que realizan los equipos de emergencia marítima. Como broche final del Congreso, a las 12:30 horas tendrá lugar la intervención de Carlos Núñez. Bajo el título «Músicas Atlánticas», el artista gallego ofrecerá un recorrido por los sonidos, tradiciones y vínculos culturales que durante siglos han conectado las diferentes comunidades del Atlántico.

Considerado uno de los principales embajadores internacionales de la cultura gallega, Carlos Núñez propondrá una reflexión sobre el papel del océano como espacio de encuentro, intercambio e identidad compartida, cerrando así dos jornadas dedicadas al mar, la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la economía azul.