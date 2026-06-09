Caballero 'pone la pelota en el tejado' de la Diputación y Xunta para recuperar el vuelo de Vigo a Londres: «Nos encontramos con el obstáculo de siempre»

De decir que «con la Xunta y la Diputación o sin ellas, pero Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres» a pasarles la responsabilidad sobre la recuperación de las rutas internacionales. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ratificó este martes el interés de Wizz Air avanzado en exclusiva este domingo por FARO, apuntando a que ha solicitado los slots o derechos de vuelo entre los aeropuertos de Luton y Peinador. «Seguramente hay otras muchas si hubiera un concurso público pero de nuevo nos encontramos con el mismo obstáculo de siempre», insistió, en la necesidad de financiar directamente a las compañías aéreas.

«Nadando no creo que vengan», volvió a ironizar sobre la opción de publicitar la ciudad en la capital inglesa sin incluir un medio de transporte que lo facilite. Esta modalidad de pago ha sido elegida por el Concello con los diferentes intentos de las últimas décadas —ninguno de ellos consiguió asentar las rutas— o en el resto de España, donde comunidades como Asturias, Cantabria, La Rioja o Aragón destinan varios millones de euros a garantizar su conectividad mediante una fórmula similar a la reventa con bolis BIC: un contrato de promoción turística que, en sus pliegos, incluye un número mínimo de vuelos, plazas y otras condiciones entre ambos mercados.

De esta forma descarga sobre los otros dos ejecutivos, el autonómico y el provincial, la posible presión para sacar adelante esta ansiada ruta para vigueses y agentes turísticos. Por el momento ya hay una compañía con aviones, voluntad y permisos aéreos para operarla dos veces por semana entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027.

Además de las ayudas públicas solicitadas al Concello en los últimos meses contaría con el apoyo de Aena, quien bonificaría más de 10 euros por cada pasajero de la ruta hasta 2029. El gestor además es propietario de la terminal situada 50 kilómetros al norte de Londres, por lo que podría aplicar otros descuentos en la misma. Esto beneficiaría también a las nuevas rutas anunciadas desde esta base a Bilbao (9 vuelos semanales), Valencia (8 vuelos semanales) y Granada, con tres frecuencias en ese mismo periodo.

Rutas potenciales identificadas por Aena para el aeropuerto de Vigo / Simón Espinosa

Coste cercano a los 600.000 euros

Caballero ratificó los cálculos del coste anual de cada vuelo avanzados este miércoles por FARO. «Que ese vuelo cueste, no lo sé, aventuro una cifra, 600,000 euros», inició recordando la inversión con Ryanair en 2023. «Pues tendremos que pagar 200.000 euros ayuntamiento, 200.000 euros la Xunta y 200.000 euros la Diputación, pero salen diciendo que no», replicó sobre la modalidad de pago escogida por las otras dos administraciones. A su vez, volvió a apuntar cargar contra las deudas contraídas por déficit de inversiones que, asegura bajo su criterio, ambas tienen con Vigo.

El convenio anterior para esta ruta, suscrito en marzo de 2023, fijaba un coste anual de 625.000 euros durante tres ejercicios. Aquella cifra se correspondía con un contexto bastante diferente al actual, con los costes salariales y el combustible con precios similares a los de la pandemia. A ello habría que sumar la mayor competencia entre comunidades a la hora de subvencionar nuevos destinos mediante contratos millonarios.

En aquella ocasión hubo un coste por plaza de 11,64 euros si atendemos a lo ofertado en los 33 meses que estuvo operativa, aunque la cifra se redujo a 11,21 euros al aplicar varias sanciones. En términos de viajeros, unos 14 euros por cada uno de los 123.506 pasajeros transportado entre Vigo y Londres. La oferta anual de Wizz Air rondaría los 50.000 asientos (956 plazas semanales entre ambos sentidos) aunque faltaría por conocer la capacidad solicitada para la temporada de verano, donde no sorprendería un aumento de frecuencias entre abril y octubre. Esto supondría un coste mínimo de 600.000 euros anuales, aunque todo apunta a que el encarecimiento de estos tres últimos años haría la cifra aún mayor.