Un policía local rescata a un bañista que pedía auxilio en Samil
El 112 Galicia movilizó a Salvamento Marítimo, Gardacostas, 061, Policía Local y Policía Nacional tras recibir el aviso de un posible ahogamiento junto a la desembocadura del Lagares
Un policía local rescató este martes a una persona que se estaba bañando en la playa viguesa de Samil, a la altura del campo de fútbol y de la desembocadura del río Lagares, tras recibir el 112 Galicia el aviso de que podía estar sufriendo un ahogamiento.
Según informa el servicio de emergencias, la alerta fue dada por un particular a las 19.35 horas, al advertir de que una persona que se encontraba en el agua precisaba ayuda. Antes de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas se lanzaron al mar para intentar auxiliarla.
Desde el 112 Galicia se dio aviso a Salvamento Marítimo y al servicio de Gardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca 1. También fueron alertados los servicios sanitarios del 061, la Policía Local y la Policía Nacional.
Finalmente, la persona que se encontraba en apuros fue rescatada por un agente municipal. Según las mismas fuentes, todas las personas que habían entrado en el agua se encuentran a salvo, incluida la persona que inicialmente precisaba ayuda.
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