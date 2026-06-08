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DOCENCIA DE MEDICINA

La Xunta aprueba un concierto conjunto con las tres universidades gallegas para el uso de las instalaciones sanitarias

Destinará 5,3 millones de euros al año hasta 2030

Rueda promete «atención axeitada» tanto para la población que eligió el Chuvi como para los que se quedaron en Povisa

Vista exterior del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo

Vista exterior del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo / Pedro Mina

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A. B.

Una de las grandes polémicas durante la negociación del reparto de la docencia de Medicina entre las tres universidades gallegas estuvo, el verano pasado, en el acuerdo entre el Servizo Galego de Saúde y la Universidad de Santiago de Compostela para la actualización del concierto que permite la utilización de instalaciones sanitarias para investigación y docencia universitaria. En vez de hacer uno conjunto para las tres entidades académicas, optó por pactar uno específico con cada una. Y, en el de la compostelana, se incluía una cláusula que bloqueaba la posibilidad de crear una segunda o tercera facultad pública de Medicina sin su consentimiento. El revuelo creado obligó a aparcarlo.

Con el pacto para la descentralización de Medicina finalmente firmado y su puesta en marcha encauzada, este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aprobación de «un concerto único coas tres universidades, simultáneamente, para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria». En este acuerdo para la utilización de las instituciones sanitarias con finalidades docentes, asistenciales y de investigación, la Xunta invertirá 21,5 millones de euros hasta 2030 —5,3 millones de euros al año—

El presidente gallego detalló que este concierto único aprobado este lunes por el Consello da Xunta sustituye a los individualizados que el Sergas mantenía con cada una de las universidades y que se prorrogaban de forma sucesiva desde 2001. La última ampliación vence este 30 de junio y urgía actualizar el concierto, tanto para actualizarlo a la realidad actual, como al nuevo marco normativo del sector público.

Docentes

«Con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar o grao de medicina», resaltó Rueda y añadió que, así, pretenden «regular de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia dos graos universitarios sanitarios e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades».

Además, incluye la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, entre el que se incluye al profesorado asociado de Ciencias de la Salud (PACS). En la Universidad de Vigo se crearán el próximo curso tres de estas plazas para el grado de Medicina, mientras que su homóloga coruñesa convocará cuatro.

También se recoge la financiación de las plazas de PACS del grado de Ingeniería Biomédica, con un importe de 279.982 euros para los cuatro años de vigencia.

Con esta medida, la Xunta sostiene que «ratifica su apuesta por la innovación y la investigación sanitaria, al tiempo que garantiza la transferencia del conocimiento a la práctica clínica y proyecta a la comunidad gallega como referente en formación sanitaria».

Povisa

Preguntado por la fuga de más de 7.800 pacientes de Ribera Povisa en el último mes de plazo de cambio de hospital, más del doble que en cualquier otro plazo para ejercer este derecho de libre elección, Alfoso Rueda agradeció la «confianza» de la población en el complejo público y defendió que la «obriga» de la Xunta es que «aquelas persoas que deciden ser atendidos pola sanidade pública, no Álvaro Cunqueiro, básicamente, é poder facelo axeitadamente». También prometió una «atención axeitada» para las 102.000 personas que decidieron mantener su atención en el centro privado.

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Rueda sostuvo que este periodo de elección se abre todos los años. En verdad, pasó todo 2025 sin abrirse porque el último plazo tardó año y medio en habilitarse, en base al nuevo contrato con Povisa, de abril de 2025. El presidente rehusó contestar si va a repensar su contrato con el hospital de Ribera Salud, que vence en solo 10 meses.

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