Wizz Air reclama ayudas públicas para la ruta a Londres desde Vigo

No hay lugar para probar sin apoyo público en la aviación actual. La petición de Wizz Air de slots para recuperar la ruta directa entre Vigo y Londres este invierno, avanzada por FARO en exclusiva este domingo, vendría acompañada de un segundo requerimiento a las administraciones públicas: el de subvencionar la misma y tomar el testigo, de todas las formas, de Ryanair.

La compañía húngara ha solicitado 44 despegues y 10.516 asientos en el aeropuerto de Luton hacia Peinador para la temporada entre el ntre el 25 de octubre de 2025 y el 27 de marzo de 2027. Esto supone una capacidad de 239 pasajeros por avión, una cifra que solamente Wizz Air con sus A321neo podría alcanzar en la actualidad.

La solicitud a la Airport Coordination Limited (ACL) que coordina estos derechos en todo Reino Unido le permite situarse en una situación de ventaja en la negociación: tiene la voluntad y la capacidad de volar entre Vigo y la capital inglesa, pero con condiciones. A su vez se beneficiaría de las bonificaciones que le aplicaría Aena como gestora y propietaria de los dos aeropuertos. En el caso de Peinador podrían llegar a exenciones de 10 euros por viajero hasta 2029.

Peticiones de slots para el aeropuerto de Londres-Luton entre las que se incluye Vigo / ACL

Desde el Concello de Vigo confirman el interés y los contactos previos en los últimos meses, especialmente después de reunirse en Fitur en enero. «Estamos evaluando el mecanismo», apuntan sobre cómo sería una ayuda que normalmente adquiere el formato de contrato de promoción turística con la obligatoriedad de un número de vuelos y plazas en los pliegos.

Desencuentro en el formato para el apoyo

Sin embargo, el primer desencuentro llega en el pago. El gobierno local insta a Xunta y Diputación a que cada una pague un tercio del coste, ya que exige que contribuyan de forma igualitaria. Sin embargo, Abel Caballero aseguró el pasado 19 de febrero que lo financiaría en solitario en caso de no haber acuerdo. «Con la Xunta y la Diputación o sin ellas, pero Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres», aseguró el alcalde. Y es que una vez más vuelve a haber fuertes diferencias entre los tres organismos en la materia.

El ejecutivo autonómico y provincial insisten en la promoción en origen (mediante publicidad) como única vía para captar estos vuelos y lo enmarcan en la estrategia desengranada durante los últimos meses en los que cada uno destinarían 100.000 euros anuales por ruta, con un máximo de dos. Desde la Diputación de Pontevedra consideran que «es, por sí misma, una noticia positiva para la ciudad, especialmente en un momento en el que Peinador adolece de una buena oferta de vuelos y carece de rutas internacionales». Al mismo tiempo, la entrada de un nuevo operador amplía la oferta y la «eventual competencia», repercutiendo en los precios.

Sin embargo, fuentes de la vicepresidencia esperan a «analizar con detalle las condiciones de esta operación» más allá de una estrategia comercial. Para ello apuesta por la bonificación de tasas y la promoción en origen, limitadas al primer año, para que «las propias compañías podrán comprobar el potencial de Vigo y las Rías Baixas para asentarse en nuestra provincia», dejando atrás «modelos que se han mostrado fracasados» en el pasado.

En la misma dirección apuntan desde la Xunta de Galicia, quien reitera su ofrecimiento a los ayuntamientos para esta promoción a la que dedica 13 millones de euros al año. Durante los últimos meses han mantenido encuentros con varias compañías aéreas en ferias de renombre a nivel internacional, aprovechando para «abrir nuevas rutas, reforzar las conexiones aéreas y la cooperación entre Galicia y los operadores», aunque la pelota ahora está en su tejado.