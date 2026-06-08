Vigo despliega 15 nuevos mupis digitales para reforzar la información municipal en la calle

Vigo refuerza su mobiliario informativo urbano con la instalación de 15 nuevos mupis digitales repartidos por distintos puntos de la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, presentó este lunes los nuevos soportes junto a la primera teniente de alcalde y las concejalas de Turismo y Empleo, en un acto en el que situó la iniciativa dentro de la estrategia municipal para mejorar la señalización y facilitar información permanente a vecinos y visitantes.

La red combina dos formatos. Por un lado, habrá 12 tótems de doble cara con pantalla táctil; por otro, 3 monopostes de 2,5 metros de altura. El objetivo inmediato es reforzar la difusión de contenidos municipales, aunque el Concello ya avanzó que el uso de estos soportes se ampliará progresivamente: a la programación cultural que ya se ofrece en la actualidad se irán sumando datos sobre la actualidad de la ciudad.

La inversión asciende a 700.000 euros y, según explicó el regidor, procede de fondos aportados por el Gobierno de España, dentro de una asignación que también ha servido para financiar otras actuaciones en Vigo, como las obras del túnel o mejoras en la fortaleza de O Castro.

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Los nuevos mupis se reparten por enclaves de alta visibilidad y tránsito. Los tres monopostes se ubican en Verbum-Samil, Príncipe-MARCO y el estadio de Balaídos, en la bancada de Marcador Centenario. Los doce tótems se sitúan en la Praza da Estación (Vialia), estación de Guixar, Praza da Independencia, Cánovas del Castillo, Baixada Fonte, Porta do Sol, rúa Uruguai, Gran Vía con Honduras, Praza Compostela con Concepción Arenal, Navia en el entorno de Máis que Auga, Praza de América hacia la Avenida da Florida y Torrecedeira, junto al ascensor del parque Camilo José Cela.