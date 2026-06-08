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El Sergas aplaza la puesta en marcha de las cesáreas humanizadas hasta septiembre

Alude a «cuestiones logísticas», al no encontrar matronas disponibles para reforzar el personal

Imagen del banco de leche materna del Cunqueiro.

Imagen del banco de leche materna del Cunqueiro. / Marta G. Brea

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Ana Blasco

El Área Sanitaria de Vigo vuelve a aplazar la puesta en marcha de las cesáreas humanizadas. Lo pospone, al menos, hasta el próximo mes de septiembre, a la vuelta del verano. La Dirección lo atribuye a «cuestiones logísticas». No hay matronas disponibles para sustituir las vacaciones y cubrir todas las necesidades en hospitales y los centros de salud. Por lo tanto, ya se ha descartado la puesta en marcha de esta medida cuando se prevía, en el mes de mayo.

La maternidad del Hospital Álvaro Cunqueiro es la única de todas las de la red del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la que no se aplica la Guía de acompañamento da muller e contacto pel con pel na cesárea, aprobada desde principios de 2024. Hace más de dos años. La Consellería de Sanidade aseguró este abril que está ultimando un informe de evaluación sobre su puesta en marcha en las diferenets áreas.

En el Chuvi se implantó en mayo de 2024, solo en su fase 1, aquella que abarca las cesáreas programadas de bajo riesgo, pero apenas duró unos meses por el plantón de las matronas ante la falta de unos protocolos específicos y los recursos técnicos y humanos necesarios. En aquel momento, la Dirección reconoció la necesidad de hacer una «reorganización de los espacios».

Sin avances

Existe cierta oposición a la implantación de esta guía en una parte de los profesionales facultativos y apenas se ha avanzado nada desde entonces en los protocolos necesarios para ejecutarla ni mucho menos en la adaptación de unas instalaciones adecuadas. Es el único complejo público en el que la embarazada sigue sin poder estar acompañada por una persona de su elección en quirófano y que es separada de su bebé en las primeras horas, hasta su recuperación de la anestesia, impidiendo la realización del piel con piel, una práctica defendida por las sociedades científicas.

En el pasado mes de abril, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo planteó a los profesionales la necesidad de desbloquear esta situación. Decidieron ponerlo en marcha ya en mayo sin hacer obra, al no considerarla «imprescindible», pero sí con un refuerzo de una matrona por turno. Esto es lo que no han conseguido y, por tanto, el tema permanece bloqueado.

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Las embarazadas viguesas y sus bebés, mientras tanto, siguen sin disfrutar de equidad con el resto de gallegos en este aspecto.

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