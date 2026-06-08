El sector de la construcción busca relevo «cualificado» en los centros educativos de Vigo y su área
El Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra se desplaza a institutos y colegios para explicar los detalles de su profesión
R.V.
El Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) busca lanzar las redes sobre los posibles profesionales del futuro para garantizar un adecuado relevo generacional en la profesión. Así, una docena de colegiados voluntarios impartieron a lo largo del presente curso académico charlas presenciales en 16 institutos y colegios de toda la provincia pontevedresa, tres de ellos en Vigo (Mariano, Compañía de María y Politécnico) para explicar qué supone estudiar arquitectura técnica y despertar e incentivar entre el alumnado la vocación por esta profesión.
«Buscamos visibilizar la labor estratégica de la profesión de la arquitectura técnica en la sociedad y atraer talento joven a un sector con gran demanda de profesionales cualificados», explica el responsable de esta iniciativa, Jose Iglesias, poniendo en valor que «los estudios de arquitectura técnica tienen un excelente futuro profesional, con niveles de empleabilidad muy altos, ya que la gestión de obras garantiza una demanda constante de profesionales».
En este sentido, el Coatpo, de la mano de otros colegios profesionales y la Universidad de A Coruña, ha solicitado a la Xunta un incremento significativo de la oferta de plazas para el grado de Arquitectura Técnica, ante el pleno empleo de estos profesionales en Galicia.
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