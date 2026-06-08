Radiografía de los centros comerciales de Vigo: entre la plena ocupación y la reinvención para buscar un punto de inflexión

Más allá de las principales calles para compras y ocio en el centro y los barrios, el casco urbano de Vigo cuenta a día de hoy con seis grandes centros comerciales con una superficie bruta alquilable acumulada que supera los 142.000 metros cuadrados. Dos equipamientos concentran prácticamente el 60% de la superficie total y son también los que, en estos momentos, pueden presumir de una mejor salud y dinamismo, caminando a una velocidad muy distinta de los otros cuatro que están inmersos, cada uno con sus propias casuísticas y matices, en procesos de reconversión que refuercen su atractivo para encontrar un punto de inflexión.

El centro comercial con mayor superficie explotable de Vigo es el de Vialia (43.000 metros cuadrados) y es también el más moderno de todos. Abierto en septiembre de 2021, en los casi cinco años operativo, se ha convertido en un imán para vigueses, gente del área y turistas gracias a su céntrica ubicación y disponer de la estación intermodal. Con más de 12,8 millones de visitas el año pasado, tiene prácticamente la totalidad de los locales ocupados y es habitual que periódicamente se sumen nuevas marcas a una oferta (Primor, Tostón Bistró o Joma han sido las últimas en aterrizar) muy variada a la que la gerencia del centro suele sumar actividades y eventos (hasta 154 el año pasado). «Los resultados confirman la buena acogida del modelo», destacan fuentes de Vialia.

Ambiente en una de las nuevas tiendas que ha abierto en Vialia recientemente. / Marta G. Brea

Un mix de compras, con varias marcas de un gigante como Inditex como punta de lanza, ocio o alimentación con uno de los dos hipermercados Carrefour de la ciudad ofrecen también los 41.466 metros cuadrados de superficie de Gran Vía, con la tasa de ocupación en torno al 98% o, lo que es lo mismo, sin apenas huecos «pese a la demanda constante de operadores interesados en posicionarse aquí», explica su director, Fernando Pinto, que lidera estos días además la organización de las actividades programadas por el vigésimo aniversario de la apertura de las instalaciones, algo que ocurrió el 1 de junio de 2006. «Nuestras previsiones continúan siendo favorables, el verdadero reto no radica en la captación de nuevas marcas (siete nuevas como Mango Teen, Druni o Pepco se han sumado en los últimos meses), sino en poder dar cabida en los pocos metros vacantes a los que no lo solicitan», añade Pinto.

Espacio tienen, en estos momentos, otros centros comerciales como los de Camelias o Travesía de Vigo, especialmente en las plantas altas de ambos equipamientos. El de Camelias, que abrió sus puertas en 1994 convirtiéndose en el primero de la ciudad, es a día de hoy en el más pequeño, con 7.106 metros cuadrados. Su directora, Sandra Rodríguez, explica que «este está siendo un año de transformación» con la ejecución de unas obras en la plaza superior y los exteriores que buscan modernizar la estética y hacer más atractivo el centro, todo dentro del complejo proceso que supone al ser una multipropiedad mancomunada. El objetivo es que en otoño acaben las reformas en marcha y pueda producirse el desembarco de nuevos operadores. «Somos optimistas», apunta Rodríguez sobre un equipamiento que cambió radicalmente tras la salida de las marcas de Inditex en 2017.

Obras en la plaza pública y en los exteriores del centro comercial Camelias. / Pedro Mina

En Travesía de Vigo, mientras, el hipermercado de Carrefour es en estos momentos el principal activo, a la espera de ver si se concreta la anunciada y postergada apertura de un gimnasio de la cadena Vivagym que revitalice la planta alta del centro comercial, con apenas un puñado de negocios y los cines funcionando. El equipamiento, gestionado por Óptima Global Services, se encuentra además inmerso en pleno proceso de cambio de gerente, con la nueva responsable de los casi 25.000 metros cuadrados explotables recién aterrizada en el cargo.

Los gestores de Travesía son los mismos que los del centro comercial A Laxe. Su gerente, Olga Gonzálvez, explica que «estamos inmersos en un proceso de reestructuración y reposicionamiento estratégico», buscando aprovechar su posición en el frente marítimo y como primera parada de los cruceristas para enfocarse principalmente en sus 13.200 metros cuadrados hacia los sectores de ocio, servicios y restauración. Con este proceso, se confía que a partir de septiembre, la ocupación de A Laxe alcance el 94%, al estar en marcha diferentes operaciones, algunas confirmadas como la de la hamburguesería Hype, la franquicia Telepizza, un supermercado Spar y dos locales de ocio para jóvenes, y distintas reformas interiores para mejorar la imagen. En lo que va de año, asegura González, la afluencia ha crecido un 6% respecto al mismo período del año pasado.

Anuncio de «local disponible». / Pedro Mina

Una reinvención, aunque en principio menos revolucionaria que la que precisan Camelias, Travesía o A Laxe, está en marcha también en el centro Plaza E, con 12.575 metros cuadrados comerciales y que tiene, según su gerente, Marcos Martínez, una ocupación entre el 80 y el 90%, «con unos pocos locales pequeñitos» sin uso y con un claro desafío, incrementar la oferta de restauración al disponer a día de hoy solo de una cafetería. «Fue difícil, pero nos hemos ido reconstruyendo», subraya el representante de Plaza E, poniendo en valor el nuevo modelo de los cines (en su momento fue el primer centro comercial de la ciudad con este servicio) como un foco de atracción o la programación de actividades. Con 26 años recién cumplidos, «buscamos diferenciarnos de la competencia y vamos a seguir al menos otros 26», garantiza Martínez.