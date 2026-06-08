El Poder Judicial pasa revista a Vigo: inspecciona los órganos de Violencia, Penal e Instrucción

Cuando se cumple prácticamente medio año de la gran revolución en la Justicia, la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, varios órganos judiciales de Vigo están siendo objeto de inspección por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para detectar «incidencias», «disfunciones» y trasladar necesidades o quejas por parte de la judicatura y resto de profesionales.

Estas inspecciones se están llevando a cabo en las secciones de Instrucción, Penal y Violencia y se prolongarán durante toda la semana. Tal y como figura en el informe de la Jefatura del Servicio de Inspección del CGPJ, respecto a las visitas previstas para el primer semestre de 2026, se analizará «en profundidad y de forma integral del estado y situación actual» de estos tribunales desde la entrada en funcionamiento de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Sector Público de la Justicia.

Criterios

¿Qué criterios atenderán? La sobrecarga de trabajo, elevada pendencia de asuntos, antigüedad en la última inspección o ausencia de visitas, propuestas a consecuencia de la inspección virtual, retraso en el dictado de sentencias, escaso rendimiento del titular o incluso la revisión de quejas por parte de la ciudadanía con respecto a un determinado órgano judicial.

Cambios

Más de cerca, en el caso del partido judicial de Vigo, se han producido importantes cambios en lo que va de 2026. Se ha eliminado una plaza de Instrucción (actualmente operan 7 jueces y juezas, si bien está prevista la creación de una 8ª plaza), mientras que Violencia sobre la Mujer sumaba su segundo magistrado. Esta situación motivaría que ambos órganos sean objeto de esta inspección.

Con todo, una de las jurisdicciones con más problemáticas tras la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia ha sido la Civil, donde este cambio organizativo ha ralentizado procedimientos y atascado en los servicios comunes de ejecución.

Elecciones a la presidencia del Tribunal de Instancia

Otra decisión también fundamental para el Tribunal de Instancia de Vigo será la elección de su nuevo presidente, que se celebrará este jueves 11. Los magistrados Manuel Ángel Pereira Costas (Pontevedra, 1971), titular de la plaza nº4 de la Sección Civil y Diego José de Lara Alonso-Burón (Vigo, 1973), de la plaza nº 6 de la Sección de lo Social aspiran a suceder a Germán Serrano en unos comicios que se desarrollarán en la biblioteca de la Ciudad de la Justicia (ubicada en la 7ª planta) en horario de tarde.