Reconocimiento
La investigadora de la UVigo Lucía Díaz, distinguida por la RAGC y la UIE por su aportación al avance científico
La profesora del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería recibe un accésit en los premios para jóvenes investigadores por su trabajo en ciudades más seguras, inteligentes y sostenibles
La Universidade de Vigo vuelve a colarse entre los nombres propios de la investigación gallega con el reconocimiento a Lucía Díaz Vilariño, profesora del Departamento de Diseño en la Ingeniería y miembro del Cintecx, que ha sido distinguida con un accésit en la segunda edición de los Premios de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). La investigadora desarrolla su labor en el campus de Vigo, dentro del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, y centra su trabajo en la digitalización de entornos construidos y urbanos.
El reconocimiento premia una trayectoria orientada a diseñar ciudades más seguras, inteligentes y sostenibles, con especial atención a la accesibilidad y a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Según la información difundida sobre el galardón, Lucía Díaz ha liderado y participado en numerosos proyectos internacionales y ha logrado captar para la UVigo más de 3,5 millones de euros en financiación europea.
Sus líneas de investigación abarcan cuestiones como el mantenimiento inteligente de infraestructuras, la economía circular en la construcción y el desarrollo de tecnologías urbanas adaptadas a la ciudadanía. Ese enfoque aplicado, a medio camino entre la ingeniería, la sostenibilidad y la vida cotidiana en las ciudades, es el que ha llevado a la RAGC y a la UIE a incluir su nombre entre los distinguidos de esta edición.
- Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Luz verde al inicio de la revolución para la Praza de España de Vigo: el Concello aprueba la primera licencia del ámbito
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Se abre uno de los carriles de la AP-9 en Mos donde volcó un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo