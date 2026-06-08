La investigadora de la UVigo Lucía Díaz, distinguida por la RAGC y la UIE por su aportación al avance científico

La Universidade de Vigo vuelve a colarse entre los nombres propios de la investigación gallega con el reconocimiento a Lucía Díaz Vilariño, profesora del Departamento de Diseño en la Ingeniería y miembro del Cintecx, que ha sido distinguida con un accésit en la segunda edición de los Premios de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). La investigadora desarrolla su labor en el campus de Vigo, dentro del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, y centra su trabajo en la digitalización de entornos construidos y urbanos.

El reconocimiento premia una trayectoria orientada a diseñar ciudades más seguras, inteligentes y sostenibles, con especial atención a la accesibilidad y a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Según la información difundida sobre el galardón, Lucía Díaz ha liderado y participado en numerosos proyectos internacionales y ha logrado captar para la UVigo más de 3,5 millones de euros en financiación europea.

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Sus líneas de investigación abarcan cuestiones como el mantenimiento inteligente de infraestructuras, la economía circular en la construcción y el desarrollo de tecnologías urbanas adaptadas a la ciudadanía. Ese enfoque aplicado, a medio camino entre la ingeniería, la sostenibilidad y la vida cotidiana en las ciudades, es el que ha llevado a la RAGC y a la UIE a incluir su nombre entre los distinguidos de esta edición.