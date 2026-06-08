Industriales gradúa a otra generación de talento e innovación
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia técnica de las nuevas promociones, además de aplaudir la creciente presencia de alumnas
También asistieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el delegado de Zona Franca, David Regades, y el alcalde vigués, Abel Caballero
R.V.
Galicia ya cuenta con una nueva generación de ingenieros para acelerar su motor económico. La Escuela de Industriales despidió esta lunes a 282 estudiantes de grado y máster en un acto de graduación multitudinario celebrado en el Auditorio Mar de Vigo y que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia técnica de las flamantes promociones.
Un total de 249 estudiantes de las siete titulaciones de grado y los tres programas de simultaneidad y otros 33 de los dos másteres del centro recibieron sus bandas y diplomas tras realizar el juramento de ética profesional que marcará su desempeño futuro.
Durante su intervención, el presidente Rueda destacó que las nuevas promociones son el pilar fundamental sobre el que se edifica el futuro económico y social de Galicia. Aseguró que la comunidad necesita profesionales altamente cualificados para que su tejido productivo siga creciendo, liderando y generando riqueza. Y, de esta forma, seguir siendo competitiva e innovadora.
También se comprometió a que Galicia siga siendo una tierra de oportunidades para los titulados y aplaudió la creciente presencia de mujeres en las carreras técnicas.
Por su parte, el alcalde vigués, Abel Caballero, alabó la «sólida» formación recibida en la escuela viguesa, «una de las mejores de España». Les animó a salir «sin miedo» al extranjero o a quedarse en las grandes empresas de Galicia como Stellantis, Indra o la futura Sparc. Y generó grandes aplausos del auditorio al asegurar que los graduados merecían estar en la «casita» de Bad Bunny.
Al acto también asistieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el delegado de Zona Franca, David Regades, así como el rector en funciones, Manuel Reigosa, el director de la Escuela de Industriales, José Fariña, el gerente del Área Sanitaria, Francisco Puente, la vicedecana del ICOIIG, Coral Souto, y Belén Pérez, vocal del COITI-Vigo.
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