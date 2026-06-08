Herido al impactar un ave contra el parabrisas de su coche mientras circulaba por la VG-20 en Vigo

Un conductor ha resultado herido tras impactar un ave contra el parabrisas de su vehículo, cuando circulaba por la VG-20 en Vigo, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas de este domingo, cuando el conductor circulaba por la VG-20 en sentido al enlace con la AP-9. Unos minutos antes, otro conductor había contactado con el 112 para advertir de la presencia de un ave en la vía, posiblemente un pato.

Los servicios de Emergencia informaro a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, y al servicio de limpieza de la vía.

Pero poco después, otro conductor llamaba para informar de que un ave había impactado contra su parabrisas.

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El conductor resultó herido en los brazos debido a los cristales desprendidos por el golpe del ave. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 8,5 de este vial.