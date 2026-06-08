Herido al impactar un ave contra el parabrisas de su coche mientras circulaba por la VG-20 en Vigo
Los cristales desprendidos a causa del golpe le causaron cortes en los brazos
Un conductor ha resultado herido tras impactar un ave contra el parabrisas de su vehículo, cuando circulaba por la VG-20 en Vigo, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas de este domingo, cuando el conductor circulaba por la VG-20 en sentido al enlace con la AP-9. Unos minutos antes, otro conductor había contactado con el 112 para advertir de la presencia de un ave en la vía, posiblemente un pato.
Los servicios de Emergencia informaro a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, y al servicio de limpieza de la vía.
Pero poco después, otro conductor llamaba para informar de que un ave había impactado contra su parabrisas.
El conductor resultó herido en los brazos debido a los cristales desprendidos por el golpe del ave. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 8,5 de este vial.
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