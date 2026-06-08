Peligro de hundimiento
El «Gure Leire» sale a subasta por 62.000 euros tras años varado en el Puerto de Vigo
La Autoridad Portuaria pone precio de salida al narcobuque incautado con casi dos toneladas de cocaína y fija el 29 de junio como fecha límite para presentar ofertas
El «Gure Leire» ya tiene precio de salida para abandonar por fin el Puerto de Vigo: 62.000 euros. La Autoridad Portuaria ha activado formalmente la subasta pública del pesquero, convertido desde hace años en una anomalía flotante en la rada viguesa, y ha fijado esa cantidad como base de la primera licitación, que podrá mejorarse al alza. El procedimiento acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y abre la cuenta atrás para desprenderse de uno de los barcos más cargados de simbolismo criminal de la historia reciente del puerto.
La resolución del Consejo de Administración, adoptada el pasado 29 de mayo, declara abandonada la embarcación «Gure Leire» y aprueba los pliegos para su enajenación en pública subasta. El buque se encuentra atracado en Bouzas Dársena 1 y, según el propio anuncio oficial, permanece «en estado de abandono con el consiguiente peligro de hundimiento, ante la falta de conservación y mantenimiento».
El mecanismo previsto por el Puerto contempla tres licitaciones. La primera arranca con esos 62.000 euros, IVA excluido. Si no se presentan ofertas válidas, se pasará a una segunda ronda con un tipo equivalente al 75% del precio inicial o por encima del mismo. Y si tampoco recae adjudicación, habrá una tercera licitación sin sujeción a tipo, aunque la Autoridad Portuaria podrá suspender el proceso si las ofertas son inferiores al 10% del valor del buque.
Los interesados deberán presentar una garantía provisional de 6.200 euros y tendrán de plazo hasta el 29 de junio a las 14.00 horas para registrar sus ofertas en la sede de la Autoridad Portuaria, en Praza da Estrela. La apertura de sobres se celebrará al día siguiente, 30 de junio, a las 12.00 horas. Si la subasta quedase desierta, el Puerto podrá acudir a la adjudicación directa.
La cifra de salida, relativamente modesta para un pesquero de este tamaño, contrasta con el eco que arrastra el nombre del barco. El «Gure Leire» llegó a Vigo bajo custodia tras ser interceptado en alta mar con 83 fardos de cocaína, casi 2.000 kilos, en una de las operaciones más sonadas contra el tráfico marítimo de droga con destino a Galicia. Aquel cargamento fue valorado en su momento en más de 70 millones de euros y convirtió al pesquero en una imagen fija de la lucha contra el narcotráfico en la ría.
Desde entonces, el barco ha permanecido amarrado en el puerto mientras la causa judicial seguía su curso. En 2022, la Audiencia Nacional condenó a los siete implicados en la trama a penas que sumaban 47 años de prisión, cerrando la parte penal de una historia que ahora entra en su última fase administrativa y patrimonial.
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