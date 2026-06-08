Fredi Leis: «En el estudio me siento como un científico, exploro con la música, el piano y la informática»

El cantante gallego Fredi Leis vuelve a subirse al escenario del Galicia Fest en Vigo, y frente a lo que se podría pensar como una redención de su actuación del año pasado donde la lluvia dejó prácticamente sin sonido el concierto, será revivir un «bonito momento»; un concierto «diferente, especial» que quedó «para el recuerdo».

-Regresa a Vigo, al Galicia Fest y esperemos que sin las condiciones climáticas del año pasado, que imagino fueron una faena.

- El año pasado teníamos un concierto preparado con mucha ilusión y bueno, ya sabemos, estamos en Galicia y la lluvia puede jugar un papel importante. Pero a pesar de todo, el año pasado yo, por ejemplo, salí con muy buen sabor de boca porque lo sacamos adelante; fue guitarra y voz y precisamente por eso la gente se implicó bastante, cantó bastante y creo que entre todos, pues se formó un momento bastante bonito dentro de la tónica del festival.

-¿Es de festivales? Me refiero, le gusta actuar en festivales o prefiere todavía los conciertos en salas o en escenarios grandes, pero suyos, solo con su público.

- Me gustan mucho los festivales, el hecho de poder interactuar con público que no te conoce, porque viene a ver otros artistas, me parece fantástico y creo que todos los artistas que estamos en el cartel nos nutrimos un poco del público de cada uno. Pero evidentemente, si tengo que elegir, me quedo con un concierto propio porque podemos tocar más tiempo. Quizá está todo un poquito más en nuestra mano, más controlado; la sala y sonido, no está tan frenético todo, ¿no? No creo que una cosa sea mejor que otra. Me parece que las dos tienen su punto, igual que tiene su punto un concierto acústico para 60 personas en una sala pequeña.

-Justo en este año, en el 2026, se cumplen ya 4 años del último disco. ¿Dónde se encuentra más cómodo, componiendo, editando nuevas canciones, o por el contrario, está tan orgulloso o satisfecho de lo hecho que busca explotarlo al máximo en giras, conciertos, etc?

-A mí me encanta el proceso de estudio. Yo me considero un músico de estudio. Me encanta la labor de explorar, como si fuese un científico, pero pero dedicado a la música y jugar con los sonidos, con el piano, con la informática musical, todo ese proceso me parece muy bonito. Pero evidentemente, todo tiene un objetivo final que es el público, quienes lo van a escuchar y lo van a valorar y eso es un poco, tener esa meta es lo que me gusta. Si fuese solo para disfrute personal, creo que perdería un poco la gracia. Fuera de eso, una vez que los temas o que saco algún tema del que estoy orgulloso y me gusta y estoy contento, me conozco y me subo por las paredes porque quiero subirme a un escenario y cantarlo. Creo que que es ahí donde pasan las cosas realmente bonitas, porque cuando ves cómo interactúa el público contigo o si cantan el estribillo que tú estabas haciendo a solas en tu estudio, pues se cierra un círculo. Y para mí, ambas cosas son súper bonitas.

-¿Le influye mucho la reacción del público?

-A la hora de componer, creo que lo mejor que puedo hacer para respetar al público que me escucha, que escucha mis canciones, es centrarme única y exclusivamente en mi gusto personal y en que a mí me emocione. Si estoy pendiente de lo que vaya a opinar el público cuando salga, me parece un error. Creo que hay que tener libertad a la hora de de crear y de componer. Y digo esto en mi caso porque además yo hablo prácticamente en todas mis canciones de vivencias, temas y experiencias personales. Rara vez he sacado algo que a mí no me haya emocionado en el estudio. Que puede pasar que luego me subo a un escenario y no vaya como pensaba, puede pasar, es posible. Pero también es cierto que a veces pasa lo contrario, una canción que la gente no conoce tanto o no sonó tanto y de repente se vuelve la canción más coreada de todo el concierto.

-¿Se entendería Fredi Leis, solo las canciones de Fredi Leis, sin el directo?

-Mi proyecto personal creo que está enfocado a componer y cantar en directo. Pero también es cierto que podría componer en un momento determinado y a lo mejor no salir de gira y simplemente que la gente escuche la música por sus auriculares o altavoces y que le aporte algo. Creo que eso también es bonito.

-¿Recuerdas cuál fue su primer concierto de público?

-Fue en A Coruña, estaban Dani Martín y Hombres G en conjunto. En el Coliseum, si no me equivoco.

- ¿Cuál es su meta para estos meses? ¿Qué se propone a muy corto plazo?

-Mi objetivo a muy corto plazo es animarme a publicar todo lo que tengo compuesto. Estoy en un momento en el que por alguna razón he querido encerrarme, refugiarme en mí mismo. He estado metido en el estudio, llevo años metido en el estudio componiendo. No sé, digamos que a lo mejor tengo canciones para dos o tres discos. Así que mi objetivo personal a corto plazo es animarme a ir poco a poco sacando todas esas canciones.

-¿Un disco para 2026 o 2027?

-La palabra «disco» se me queda un poco grande. Novedades mejor.

-¿Qué le diría al público de Vigo para que vaya al concierto, para que se anime y al Galicia Fest?

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-Bueno, yo creo que lo principal, sea este festival, este concierto o cualquier otro, que más que nunca con lo atados que estamos a las pantallas y redes sociales y demás, creo que es necesario el cara a cara con la gente, o sea, que se produzcan interacciones, público-artista o público-público. Que pasen cosas, vernos la cara, mirarnos a los ojos, cantarnos unos a otros. Creo que es más necesario que nunca. O sea que en ese sentido creo que los necesitamos o por lo menos yo lo necesito urgentemente.