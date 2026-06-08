El Festival Azul regresa a la ría de Vigo con más actividades para acercar la cultura marítima al gran público

La ría de Vigo volverá a convertirse desde este jueves y hasta el domingo en escaparate de su propia identidad marítima con una nueva edición del Festival Azul, una cita ya asentada en el calendario gallego de divulgación del mar. Organizado por el Clúster Náutico Rías Baixas, el evento regresa este año con un programa más amplio y participativo, pensado para acercar al público general y a la comunidad escolar la riqueza económica, social y cultural ligada a la actividad marítima.

La filosofía del festival vuelve a apoyarse en una idea central: enseñar la ría no solo como paisaje, sino como espacio de trabajo, tradición, gastronomía, ocio y conocimiento. Para ello, la programación combinará actividades deportivas, gastronómicas, educativas y experiencias náuticas, en un formato que busca llegar a perfiles muy distintos y reforzar el vínculo de la ciudadanía con sectores como el pesquero, el acuícola o el náutico.

Entre las propuestas más destacadas, el Festival Azul recupera algunas de las fórmulas que mejor funcionaron en ediciones anteriores. Vuelven así el showcooking marinero y las Rutas del Pulpo y del Mejillón, dos de los reclamos con más tirón de un programa que intenta mezclar divulgación y atractivo popular sin perder de vista el fondo del mensaje: poner en valor la cultura marítima de la ría de Vigo.

El apartado formativo tendrá también un peso específico dentro de esta edición. El festival incluirá actividades dirigidas a escolares para que puedan conocer de forma práctica y lúdica la cadena de valor de los productos del mar, una aproximación pensada para despertar interés entre las nuevas generaciones y para explicar, desde una perspectiva cercana, todo lo que hay detrás de la actividad marítima más allá del consumo final.