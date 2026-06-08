La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación

El caballo que Yesenia Martínez Díaz, de 23 años, montaba el día de Nochebuena resbaló en una arqueta. El animal cayó bien, pero la joven amazona sufrió un mal golpe. Padece un traumatismo craneoncefálico grave. Tras tres meses en el Hospital Álvaro Cunqueiro, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) la derivó al Instituto de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Vigo para un tratamiento de tres meses. Ante la «evolución favorable acreditada», la familia reclama que se prolongue otros tres meses la atención concertada o se ofrezca una alternativa pública.

El Área Sanitaria de Vigo, que «lamenta profundamente la situación de la paciente», se lo ha denegado. Alega que «no presenta ninguna evolución». La familia es consciente de las graves secuelas que le van a quedar, pero también de que «por poco que mejore, es mucho para ella» y que «el primer año es esencial» en las recuperaciones de estos casos.

Cuando Yesenia sufrió el accidente de hípica, el pasado 24 de diciembre, el Servicio del 061 la trasladó al Cunqueiro ya en coma en su nivel más profundo (GCS). La operaron de urgencia para aliviar la presión intracraneal y para drenar la sangre de un hematoma subdural. La familia sostiene que, en los tres meses posteriores que estuvo ingresada allí, no vieron avances.

Derivación

La derivaron a Vithas Vigo. El Área Sanitaria de Vigo explica que el Chuvi dispone de una Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral, que es referencia para todo el sur de Galicia y que cuenta con 10 camas. Cuenta que «el Servicio de Rehabilitación es el responsable de pautar los pacientes con criterio clínico de ingreso en esa unidad, atendiendo a sus condiciones clínicas». Detalla que se refiere a «si sus lesiones cerebrales son recuperables y pueden beneficiarse de estas terapias y recobrar así alguna autonomía».

«En el caso de estas paciente, los informes clínicos avalan escasas posibilidades de recuperación, por lo que se indica la derivación al Hospital Fátima [Vithas Vigo] para la prestación de otro tipo de cuidados complementarios», aseveran desde el Sergas en Vigo.

Tras estos tres meses en el centro de Vithas, la familia sostiene que «presenta una evolución neurológica claramente favorable, cuantificable y con una respuesta excelente a los estímulos, tal y como dictamina el equipo facultativo». Así lo han recogido en su reclamación al Sergas y denuncian que no han obtenido respuesta formal, pese a que el ingreso concertado de Yesenia concluye este martes.

Situación

Una portavoz de la familia detalla que ha recuperado algo de la musculatura que perdió encamada y su cuello ya logra sostener la cabeza y girarla. También mantiene el tronco. Tiene peor movilidad en el lado derecho, pero mueve bien el brazo izquierdo y, hace poco, dio sus primeros pasos. Reconoce a las personas y objetos del entorno. Hace unos días introdujo ella misma en su móvil la contraseña, de la que se acordaba.

En la reclamación ante el Sergas, destacan que comprende órdenes de carácter simple y complejo. Que se comunica «mediante sistema de señalamiento y respuestas lógicas de sí/no» y apuntan el «inicio contrastado de intentos estructurados de lenguaje oral». Le acaban de retirar la traqueotomía y lo lleva bien. Plantean si no corresponde darle ahora logopedia para rehabilitar la voz y la deglución. Añaden también «recuperación contrastada de la conciencia funciona e interacción con el entorno», «mejora del control cefálico» y «mejoría cognitiva con participación activa y enérgica en todas las terapias».

Aseguran que «el equipo médico responsable concluye que la interrupción prematura del tratamiento intensivo limitaría de forma irreversible su potencial funcional futuro». Resaltan que no solo en Vithas prescriben «de forma unánime la necesidad de continuidad», sino que aportan un informe de un neurocirujano del Cunqueiro firmado el 8 de mayo en el que concluye «mejoría con tratamiento rehabilitador, por lo que se considera la mejor opción ampliar estancia en centro de daño cerebral para mejorar lo máximo posible sus funciones».

Concierto con límite de tres meses

El Sergas sostiene que «el último informe de Fátima fue valorado por los especialistas del Servicio de Rehabilitación del Chuvi que decidieron, dado que la paciente no presenta ninguna evolución, darle el alta a domicilio con seguimiento ambulatorio».

Recuerda a la familia que «fue informada de las condiciones de derivación», «firmando un consentimiento informado que establecía una limitación temporal de la atención de tres meses improrrogables». Los reclamantes opinan que «concurren razones médicas de fuerza mayor que justifican una medida excepcional para eludir un retroceso clínico severo» y apuntan a que en el Área Sanitaria de Ourense son de 6 meses. El Sergas replica que son «condiciones diferentes» porque allí no hay unidad de rehabilitación pública.