La Casa das Artes se convierte en sede del CEMAC, el nuevo gran escaparate del arte gallego en Vigo

Vigo estrenará el próximo 12 de junio un nuevo espacio cultural llamado a reforzar el peso de la ciudad en el mapa artístico gallego. El alcalde, Abel Caballero, anunció este lunes la apertura del CEMAC Vigo, el Centro Municipal de Arte Galego, que tendrá su sede en la Casa das Artes y que arrancará con una gran exposición integrada por más de 70 obras de pintura y escultura.

La inauguración está fijada para el jueves 12 de junio a las 19.00 horas, aunque el Concello quiso empezar ya a dar visibilidad al proyecto con el despliegue este mismo lunes, a la 13.00 horas, de una gran lona en la fachada del edificio. Caballero presentó la iniciativa como una de las grandes acciones culturales del mandato y destacó que la muestra reunirá algunas de las piezas más significativas del arte gallego desde los años cuarenta hasta finales del siglo XX.

«Va a ser una gran acción cultural», afirmó el regidor, antes de subrayar que el nuevo espacio «va albergar las mejores obras de artistas galegos desde los años 40 hasta el final del siglo XX».

Entre los principales atractivos del recorrido, el alcalde destacó que por primera vez se presentará una sala monográfica con obra de Urbano Lugrís propiedad del Concello de Vigo, una de las grandes bazas de la exposición. También citó la escultura «Naturaleza», del escultor Camilo Nogueira, recién restaurada y que, según recordó, llevaba diez años sin exhibirse en la ciudad.

La selección incluirá además «Abarca Espacial», definida por Caballero como una obra maestra de Laxeiro adquirida por el Concello y prácticamente nunca expuesta en público. A ello se sumará «Talismanta», de Berta Cáccamo, actualmente en depósito y en proceso de adquisición por parte de la administración local.

Otro de los puntos fuertes del CEMAC será una selección de obra sobre papel de Isaac Díaz Pardo, prácticamente inédita, así como un imponente retrato firmado por Doval, donado al Concello y hasta ahora nunca mostrado al público. El recorrido se completará con una selección de obras del colectivo Atlántica, presentada en diálogo con su movimiento predecesor de Praza da Princesa.

La exposición estará organizada en siete capítulos y seguirá un criterio cronológico. Según explicó Caballero, el itinerario arrancará con Lugrís y el academicismo de la posguerra, para adentrarse después en apartados dedicados a la definición del arte gallego entre exilios, la abstracción y la nueva figuración, los nuevos caminos de afirmación artística, las obras maestras de Praza da Princesa y del grupo Atlántica, y finalmente la libertad expresiva de los años noventa.

«Va a ser una extraordinaria exposición. Fantástica exposición», insistió el alcalde, que invitó a la ciudadanía a acudir a la apertura del nuevo centro. «O día 12 de xuño ás 19 horas abriremos as portas para que todo Vigo poida contemplar esta marabillosa exposición», concluyó.

Con esta apertura, Vigo dota a la Casa das Artes de un nuevo papel como contenedor estable de arte gallego y da un paso más en la construcción de un relato cultural propio apoyado en fondos municipales, adquisiciones recientes y obras hasta ahora escasamente visibles para el público.