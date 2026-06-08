El BNG de Vigo acusa a los socialistas de desatender las «casi 41.000 quejas» vecinales recibidas en el actual mandato

El Concello de Vigo recibió un total de 40.605 quejas y reclamaciones presentadas por la vecindad desde junio de 2023, según se refleja en los expedientes municipales. Una cifra que para el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo «evidencia la creciente insatisfacción ciudadana y la falta de respuesta a las necesidades reales de la ciudad». Este lunes, los nacionalistas exigieron acabar con ese «muro de silencio».

El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, advirtió que este volumen de reclamaciones «constituye una enmienda a la totalidad a la gestión del gobierno local» y denunció que una parte «muy importante» de estas demandas vecinales no recibe respuesta ni solución efectiva por parte del Concello.

«Este volumen brutal de quejas, que en su inmensa mayoría no son atendidas ni respondidas, son la demostración de que el Gobierno de Abel Caballero no gobierna y se ha reducido a un gabinete de propaganda y autobombo, que anuncia y promete pero que no hace», reprochó.

El representante nacionalista subrayó que esta cifra ni siquiera incluye las reclamaciones tramitadas a través de la «Valedoría de la Ciudadanía», un organismo que «no ha presentado su informe anual al Pleno desde 2017». Una situación que, en su opinión, agrava la falta de control y transparencia en la atención que reciben las solicitudes de los residentes.

Principales reivindicaciones

Igrexas señaló que el elevado número de quejas se debe a la situación que padecen los numerosos servicios y espacios públicos de la ciudad. Entre las principales causas de las quejas se encuentran el deterioro de las infraestructuras municipales; las incidencias en el suministro de agua; la falta de limpieza y mantenimiento de calles; el mal estado del medioambiente; las deficiencias del transporte urbano; y las demoras en la tramitación de documentos.

En este sentido, criticó que el Concello «dispone de más recursos económicos que nunca, mientras persisten problemas que afectan directamente a la calidad de la vecindad». Asimismo, recordó que el Concello «dejó 137 millones de euros sin gastar durante el ejercicio de 2025».

Iniciativas de control

Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y fortalecer los mecanismos de control democrático, el BNG exigirá nuevamente la constitución de la Comisión Especial de Queixas e Suxestións, «un órgano obligatorio que, de manera ilegal, no se creó en este mandato», además de presentar informes trimestrales al Pleno sobre el número de quejas recibidas, su estado de tramitación y los plazos de resolución.

Junto con estas medidas, los nacionalistas proponen la elaboración de una Carta de Compromisos con la Ciudadanía que establezca plazos máximos de respuesta a las reivindicaciones y mecanismos de seguimiento que permitan conocer el estado de cada solicitud en todo momento. «Los habitantes de Vigo tienen derecho a una administración que escuche, responda y resuelva. Es hora de derribar ese muro de silencio con el que Caballero le ha dado la espalda a la vecindad», concluyó Igrexas.