El BNG exige al Gobierno que rescate la financiación del IIM-CSIC de Vigo para no dañar a la flota gallega

El BNG ha reclamado al Gobierno central una solución inmediata para garantizar la financiación del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) de Vigo y evitar que la situación del equipo INMARE termine perjudicando a la flota gallega que faena en aguas de la NAFO. La formación nacionalista sostiene que la falta de recursos económicos amenaza una labor científica considerada esencial para evaluar el estado de recursos pesqueros clave como el bacalao y la gallineta en Flemish Cap.

La senadora del Bloque Carme da Silva denuncia que el equipo científico lleva tres años sin el respaldo financiero necesario para desarrollar con normalidad su trabajo, pese a ser el responsable desde hace más de tres décadas de recopilar y analizar la información biológica que sirve de base para las evaluaciones en este caladero. Según advierte, esa carencia está bloqueando la elaboración de informes científicos determinantes para defender los intereses de la flota gallega.

«A falta de vontade política e a desidia dos organismos responsábeis están a poñer en risco décadas de traballo científico de referencia internacional e, ao mesmo tempo, os intereses económicos e laborais do sector pesqueiro galego», afirma Da Silva. En la misma línea, añade que «o Goberno non pode mirar para outro lado mentres un equipo investigador de prestixio ve imposibilitado o seu traballo por falta de financiamento. Estamos ante unha irresponsabilidade que pode acabar pagando a frota galega cunha redución das súas posibilidades de pesca».

El BNG subraya que la ausencia de esas evaluaciones científicas puede desembocar en la aplicación de criterios precautorios por parte de los organismos internacionales, lo que se traduciría en una reducción de los TAC y, por tanto, en una merma de la capacidad pesquera de los barcos gallegos que operan en esos caladeros. «O que está en xogo non é só un proxecto científico. Está en xogo a defensa dos intereses da pesca galega e a capacidade da nosa frota para seguir desenvolvendo a súa actividade en condicións xustas», remarca la senadora nacionalista.

La formación vincula además esta situación al conflicto aún no resuelto por la negativa del Instituto Español de Oceanografía a renovar el convenio de colaboración con el IIM-CSIC y a abonar las cantidades pendientes correspondientes al período 2014-2017, una deuda que, según recuerda, supera los 500.000 euros. Para el Bloque, este atasco agrava todavía más el aislamiento financiero del centro vigués.

«O abandono institucional ao que se está sometendo o IIM-CSIC de Vigo resulta incomprensíbel. O Goberno debe asumir as súas responsabilidades, saldar a débeda pendente e garantir un marco estable de financiamento que permita ao equipo investigador desenvolver o seu traballo con normalidade», sostiene Da Silva.

Por todo ello, el BNG exige al Ejecutivo estatal que habilite de manera urgente los recursos necesarios para que el equipo INMARE pueda retomar plenamente su actividad, asegurar la aportación de los datos científicos requeridos por la NAFO y evitar que la falta de evaluaciones siga comprometiendo a una parte relevante de la flota gallega de altura. «O Goberno aínda está a tempo de corrixir esta situación. O que non pode facer é seguir instalado na pasividade mentres se compromete unha investigación estratéxica para Galiza e se poñen en risco os intereses dun sector fundamental para o noso país», concluye la senadora del BNG.