Escrito de Fiscalía
Afronta 4 años de cárcel por robar 350.000 euros de la empresa de su ex en Vigo
Se aprovechó de que tras el divorcio, seguía figurando como administradora de la sociedad
E. V.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará este próximo miércoles a una mujer por supuestamente hacerse con más de 350.000 euros de la empresa de su exmarido, en la que ella figuraba también como administradora, ya que todavía seguían casados en régimen de gananciales.
La Fiscalía solicita hasta 4 años de prisión como presunta autora de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Según el escrito de acusación del Ministerio público, los hechos se remontan a finales de 2019, cuando la pareja se encontraba separada y valorando el divorcio, aunque ella seguía siendo administradora de la sociedad de su marido, pero «en la práctica no efectuaba ninguna actividad real» en la empresa.
Aprovechando esa condición de administradora, habría hecho una serie de transferencias de la cuenta bancaria de la empresa hacia otras cuentas por valor de más de 350.000 euros, terminando buena parte del dinero en la cuenta de un primo de la mujer, con el que se había puesto de acuerdo para complicar la trazabilidad del dinero, según Fiscalía.
También se pide para el primo de la principal procesada nueve meses de prisión y una multa de 1.800 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Se abre uno de los carriles de la AP-9 en Mos donde volcó un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
- Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital