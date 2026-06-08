Afronta 4 años de cárcel por robar 350.000 euros de la empresa de su ex en Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará este próximo miércoles a una mujer por supuestamente hacerse con más de 350.000 euros de la empresa de su exmarido, en la que ella figuraba también como administradora, ya que todavía seguían casados en régimen de gananciales.

La Fiscalía solicita hasta 4 años de prisión como presunta autora de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Según el escrito de acusación del Ministerio público, los hechos se remontan a finales de 2019, cuando la pareja se encontraba separada y valorando el divorcio, aunque ella seguía siendo administradora de la sociedad de su marido, pero «en la práctica no efectuaba ninguna actividad real» en la empresa.

Aprovechando esa condición de administradora, habría hecho una serie de transferencias de la cuenta bancaria de la empresa hacia otras cuentas por valor de más de 350.000 euros, terminando buena parte del dinero en la cuenta de un primo de la mujer, con el que se había puesto de acuerdo para complicar la trazabilidad del dinero, según Fiscalía.

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También se pide para el primo de la principal procesada nueve meses de prisión y una multa de 1.800 euros.