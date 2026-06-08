632 patrullas y 1.264 policías para escoltar, al año, el transporte de piezas especiales en Vigo

No es nada raro observar camiones de gran envergadura con piezas gigantes en sus remolques siendo escolatados por coches patrulla. En 2025, cada tres días. Se trata del transporte de piezas especiales, que por su tonelaje y peso, deben ser movilizadas con grandes medidas de seguridad.

De ellas se encara el Concello de Vigo, que con cada transporte, moviliza a dos patrullas y cuatro agentes de la Policía Local para salvaguardar el tráfico y facilitar el acceso de las piezas a su destino, que muy habitualmente es el Puerto vigues. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha propuesto que sea la entidad portuaria la que abone los gastos de seguridad y vigilancia en el trasnporte de estas estructuras, logística que supone el desplazamiento de 632 patrullas con sus 1.264 policías locales al año.

Concretamentre, el Concello propone repercutir estos gastos al Puerto, a través de un convenio entre ambas administraciones para abordar el tema y definir los costes de los traslados a sus instalaciones.

Rutas

La ruta habitual de entrada de los transportes especiales es por el enlace Avenida de Madrid-Plaza España-Gran Vía-Plaza América-Calle Coruña, en dirección Jacinto Benavente o el Puerto. En muchas ocasiones se hacen en horario nocturno, para molestar lo menos posible la circulación y a veces son necesarias distintas restricciones de tráfico por seguridad.

Otra opción utilizada para estos transportes es la Avenida de Beiramar, rotonda Berbés y Nadador A Laxe para la entrada de la pieza por la zona interior , donde la estatua Julio Verne.

Unidad SINTRA

Esta no es el único servicio que desde la Policía Local se presta al transporte. Y es que el cuerpo municipal cuenta con una sección dedicada a la inspección de vehículos y su mercancía terrestre, SINTRA. Vigilan tanto autobuses, como taxis, grandes camiones o patinetes desde el punto de vista documental y administrativa.

Realizan dos veces al mes campañas de pesaje, donde los vehículos de transporte de mercancías son sometidos a un control de pesos mediante báscula portátil; también vigilancias anuales a los autobuses escolares, las licencias de los taxis así como revisiones a sus vehículos y documentación, control de la carga a bordo de los camiones o comprobación de los vehículos de movilidad personal como los patinetes, que no hayan sido trucados.

Las jornadas rutinarias de trabajo y las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de los años por parte de la unidad SINTRA, han surtido numerosas actuaciones policiales con especial relevancia en la seguridad vial y seguridad ciudadana como por ejemplo, la investigación de venta ambulante ilegal de patatas. Carecían de trazabilidad, eran transportadas en vehículos inadecuados y empleaban combustible agrículo bonificado de forma ilegal.

Lograron identificar también a un falso profesor de autoescuela que circulaba con un alumna careciendo del certificado de docencia. También fue intervenidoun vehículo de mercancías pesado transportando carga con un conductor sin permiso de conducción exigible ni certificado de aptitud profesional (CAP). Se detectó también una bicicleta de reparto trucada con un motor accionado con un gatillo que no exigía esfuerzo muscular.

Y, por supuesto, también controlan que los conductores cumplan con la normativa en seguridad vial en cuanto al consumo de alcohol y drogAs. El año pasado fue interceptado un piloto que transportaba mercancías peligrosas bajo los efectos de estupefacientes.