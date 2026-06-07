Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas

Hay bodas que se recuerdan por el banquete, por el vestido, por el primer baile o por el ramo. Y luego está la boda de Romina y Cristian, dos vigueses que decidieron ponerle a su «sí, quiero» un toque muy de su ciudad: una foto de recién casados en las escaleras mecánicas que suben desde Porta do Sol hacia la zona alta del Casco Vello.

Tras la ceremonia civil en la Pinacoteca, la pareja salió directa con el fotógrafo hacia las escaleras mecánicas, convertidas ya en parte del paisaje cotidiano y sentimental de Vigo. Allí posaron entre cristales, reflejos y estructuras rojas, dejando una imagen tan romántica como urbana, de esas que solo pueden pasar en una ciudad donde hasta una cuesta puede acabar siendo escenario de boda. Ella, con su ramo de flores; él, impecable; y los dos con esa sonrisa de quienes saben que acaban de convertir una boda en una pequeña postal viguesa.

La boda de Romina y Cristian: una «Revuelta» de escaleras, hospital y televisión / Pichel

Romina y Cristian llevan juntos desde 2013, así que lo suyo no fue un amor a primera vista, sino de los que suben peldaño a peldaño. O, en este caso, escalón mecánico a escalón mecánico. La imagen resume bien la historia: romanticismo, ciudad, humor y una pizca de aventura.

Porque la celebración, en el Pazo Los Escudos rodeados de unos 40 invitados, tuvo también su giro rocambolesco. La boda fue preciosa, sí, pero tanto baile acabó pasando factura: Romina terminó en urgencias con una rotura del músculo sóleo. Un final inesperado para una jornada inolvidable, aunque ni eso consiguió aguarles la fiesta.

Cedido

El Celta también estuvo presente en este periplo nupcial de Romina y Cristian, que entraron al salón de celebraciones al ritmo de la sintonía de la serie ‘El Equipo A’, música que acompaña a los jugadores en Balaídos cuando regresan al campo tras el descanso.

Su particular luna de miel ya tenía destino: ir como público fijo a La Revuelta, el programa de David Broncano. Y allí se fueron, lesión incluida, con silla de ruedas, el novio enfundado de celeste y con mucho sentido del humor.

La boda de Romina y Cristian: una «Revuelta» de escaleras, hospital y televisión / Cedida

Porque cuando hay amor, hasta una visita a urgencias puede acabar convertida en anécdota. Y cuando hay Vigo de fondo, la historia gana todavía más encanto. Lo suyo fue una boda con amor, Vigo, baile, urgencias y televisión. Una celebración de esas que demuestran que el romanticismo también puede subir en escaleras mecánicas.

Un churrasco de la «Factoría Hermida» para congregar a 70 años de lanzadores

Este fue un homenaje para el alma máter... y los estómagos. En un deporte tan sacrificado como el atletismo, en el que la dieta pesa ya casi tanto como el cronómetro, la cinta y las pesas; un sector brilla con una energía especial por su longevidad y espíritu: el de los lanzamientos.

El churrasco en homenaje a Hermida. / FDV

Y es que recientemente la «Factoría Hermida» celebró una copiosa comida para rendir tributo a su entrenador, Jose Manuel Hermida, quien ha consagrado a Vigo como uno de los mejores núcleos de España en esta disciplina.

El gurú de Matamá acumula más de 150 medallas en campeonatos nacionales y 700 en los autonómicos. Gran parte de los ganadores de estos metales no quisieron faltar a la cita con su maestro... ni con la gastronomía.

Vermú previo a la churrascada. / Cedida

Churrasco, vino y otras delicias coronaron un encuentro que destacó por calidad y cantidad, ya que además de varios récords gallegos, había deportistas nacidos desde 1956 a 2013. La diferencia podría haber superado incluso las ocho décadas, pero otros compromisos impidieron a los veteranos del grupo (nacidos en 1940 y 1948) acudir a la Churrasquería Cuesta de Castrelos, punto habitual de estas citas anuales.

Hermida, jubilado de Citroën y fabricante de campeones, recibió un reloj deportivo que le permitirá seguir marcando los ejercicios a todos los que se siguen acercando a su esquina de las vetustas pistas de Balaídos.

Hermida, durante la celebración. / Cedida

A sus 68 años es el "decano" del Celta Atletismo, al que llegó hace más de medio siglo, y acumula 45 años como técnico en los que se ha formado con especialistas de todo el mundo, incluido el soviético y récordman mundial Yuri Sedyj. Mientras hace malabares para seguir compitiendo al máximo nivel con los suyos, la siguiente ronda de carne y vino la tiene más que merecida.

El club Lurpias lee con mesa y mantel en Cuntis

El club de lectura Lurpias de Vigo volvió a reunirse, esta vez con excursión incluida. El grupo, formado por padres y madres que se conocieron a través de sus hijos en el colegio, nació a comienzos de curso por iniciativa de Sandra Senra, de la librería Libros para Soñar, y ya suma siete lecturas compartidas.

El club Lurpias lee con mesa y mantel en Cuntis / FDV

Su última cita giró en torno a Un amor, de Alejandro Palomas. Para comentarla, los miembros del club viajaron hasta Cuntis, donde celebraron un almuerzo en una finca familiar. «La idea es juntarnos cada mes y medio, compartiendo mesa y mantel para comentar el libro que toca», explica Tito, uno de los integrantes. Completan este intrépido grupo de lectura Sandra Senra, Antón, Lorena, Juan, Marga, Montse, Paula, Nuria, Lino, Sandra Monroy, Vanesa e Iria.

En cada encuentro, además de hablar de literatura, el grupo procura acompañar la lectura con una comida vinculada al lugar en el que se desarrolla la obra, si la ubicación se presta a ello. En esta ocasión, con Un amor, no prepararon un menú temático, pero sí lo hicieron en lecturas anteriores. Con La mala suerte, ambientada en Mallorca, la mesa se llenó de productos de la isla como sobrasada, queso de Mahón y coca. Y en la lectura de Persépolis, de Marjane Satrapi, apostaron por sabores persas y de Oriente Medio, con platos como tahdig -arroz persa-, kotlet -croquetas especiadas de ternera y patata- y hummus.

Una forma sabrosa y cercana de convertir los libros en experiencia compartida, haciendo que cada lectura salga de las páginas y se siente también a la mesa.

Vigofest, quedadas para conocer gente y hacer planes en Vigo

Vigofest es una iniciativa pensada para quienes acaban de llegar a Vigo o desean ampliar su círculo social en la ciudad. El grupo organiza quedadas y actividades dirigidas a personas de entre 30 y 55 años, con el objetivo de facilitar nuevos encuentros, amistades y planes compartidos.

Según explica Araceli, una de las administradoras, actualmente forman parte del grupo más de 50 personas. Entre las propuestas que organizan se incluyen cafés, rutas, juegos, planes de playa y otros encuentros para disfrutar de Vigo en compañía.

Vigofest, quedadas para conocer gente y hacer planes en Vigo / FDV

«Queremos que la gente pueda conocerse, hacer amigos y descubrir planes en la ciudad», señalan desde Vigofest, que se presenta como un punto de encuentro abierto para quienes buscan nuevas amistades y actividades de ocio.

Las personas interesadas en unirse pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ESsT6h7MOz4K82ZyIThqeu

Vigofest invita así a vecinos y recién llegados a participar en una comunidad activa para compartir planes y vivir Vigo de otra manera.

Fiesta sorpresa por los 50 años de Marcos Pérez Fernández

El vigués Marcos Pérez Fernández celebró su 50 cumpleaños en el Hotel Attica21 de Samil, en la ciudad olívica, con una cena tipo cóctel, barra libre y música de DJ. La fiesta, organizada por Lorena Magariños Cascallar, reunió a 30 personas entre sus mejores amigos y familiares más cercanos.

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La celebración fue toda una sorpresa para el homenajeado, que llegó con un antifaz y no sospechó nada hasta el último momento. Los invitados disfrutaron de un picoteo con quesos gallegos, embutidos ibéricos, empanada, croquetas de centollo, tempura de mejillón, mini hamburguesas, langostinos, calamar y otros bocados, además de un toque dulce final. Una noche especial, emotiva y muy divertida para brindar por Marcos rodeado de los suyos.