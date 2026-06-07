Emergencia en Vigo
Trasladan en helicóptero a una turista italiana que sufrió una reacción alérgica grave en las Islas Cíes
El servicio sanitario del parque fue el primero en intevernir
Una turista italiana de 26 años tuvo que ser evacuada este domingo en helicóptero desde las Islas Cíes tras sufrir una reacción alérgica grave mientras visitaba el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
La joven fue atendida en un primer momento por el servicio sanitario del parque y posteriormente trasladada a un hospital en un operativo coordinado por los agentes de la isla y los servicios de emergencias.
La evacuación se realizó desde el muelle junto a la playa de Rodas, en la zona habilitada para el aterrizaje de helicópteros, lo que permitió desarrollar la intervención con rapidez y normalidad.
Desde el parque nacional destacaron el correcto funcionamiento del protocolo de evacuación y trasladaron sus mejores deseos para la pronta recuperación de la afectada.
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