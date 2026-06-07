Paso clave para recuperar el vuelo directo entre Londres y Vigo: Wizz Air solicita los permisos para operarlo este invierno

Avance crucial para que el aeropuerto de Peinador vuelva a ser internacional antes de que acabe el año. Una compañía aérea ha solicitado los derechos de vuelo —slots en el argot del sector— para volar directamente entre Vigo y Londres durante toda la temporada de invierno. De esta manera, la terminal olívica encontraría el recambio a Ryanair apenas diez meses después de que ésta cancelara la conexión con Stansted que había batido durante tres años los récords históricos

Así se refleja en el reporte de la Airport Coordination Limited (ACL) que gestiona los derechos de vuelo para aterrizar y despegar en las principales terminales del Reino Unido e Irlanda. Este organismo ya desveló en junio del pasado año, tal y como avanzó FARO en exclusiva, la renuncia de la compañía irlandesa a seguir volando a Vigo desde el 1 de enero. En esta ocasión es otro de los seis aeropuertos del área londinense el que incluye a Vigo entre los «Nuevos destinos» entre el 25 de octubre de 2025 y el 27 de marzo de 2027.

Peticiones de slots para el aeropuerto de Londres-Luton entre las que se incluye Vigo / ACL

Según el reporte lanzado por ACL, una aerolínea ha solicitado operar 44 frecuencias (88 vuelos entre ida y vuelta) con 10.516 asientos de salida desde Luton hacia Vigo. Esto supone una capacidad de 239 pasajeros por avión, una cifra que solamente Wizz Air con sus A321neo podría alcanzar en la actualidad. La aerolínea húngara se afianza como líder en la terminal ya que reserva 17.032 despegues desde la misma, aventajando a Easyjet (15.852) y Ryanair (5.281), quien centraliza su oferta desde Stansted.

Estas 44 frecuencias solicitadas podrían ampliarse durante los próximos meses, aunque encajarían en una operativa habitual para el estreno de una ruta así al equivaler a dos vuelos semanales por sentido. La cifra también es similar a lo que podría exigir el Concello de Vigo dentro del contrato que apoyaría la recuperación de esta ruta y que el alcalde, Abel Caballero, anunció en enero «con la Xunta y Diputación o sin ellas». Por el momento este convenio de promoción turística no está licitado ni se conoce su periodo de vigencia, coste o condiciones. Sin embargo, este movimiento despeja las principales incógnitas: quién la operará, desde dónde, desde cuándo y de qué modo.

Contundente apuesta por España de la mano de Aena

La conexión con Peinador desde el aeropuerto situado a 50 kilómetros de la capital cuenta con un argumento a su favor: el 51% del mismo es propiedad de Aena. Esto permite a la aerolínea disfrutar de una doble bonificación en las bonificaciones para nuevas rutas y conocer, al detalle, los tráficos estimados para estas conexiones.

Esta ventaja competitiva favorece a otros aeropuertos de diverso tamaño por toda España y todos encajan en la operativa de Wizz Air, ya que el número de plazas es de 239 por cada vuelo. En las novedades figuran Bilbao (198 vuelos, lo que supone nueve por semana); Valencia (ocho vuelos semanales) o Granada (66). Completa el listado Girona con 5 vuelos y 945 plazas. Entre las cancleaciones, 88 frecuencias a Murcia al finalizar el contrato de Easyjet con el gobierno de la Región.