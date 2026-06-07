Mejoras
El Puerto de Vigo invertirá más de 150.000 euros en un nuevo punto verde en O Berbés
Sale a licitación la actuación en los muelles, con un plazo de ejecución de seis meses
Unos muelles y terminales más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente están entre los principales objetivos de la Autoridad Portuaria de Vigo, que en este sentido ha activado la maquinaria administrativa para renovar el punto verde existente en los muelles de O Berbés, deteriorado por el paso del tiempo. Ante esta situación y con el reto de conseguir unas instalaciones más acordes, el organismo presidido por Carlos Botana contempla una inversión superior a los 150.000 euros, tal y como recoge el proyecto constructivo que acaba de salir a licitación este domingo, con un plazo de ejecución de seis meses desde que la empresa adjudicataria se ponga a trabajar, por lo que debería estar concluido en el primer trimestre de 2027.
Según recogen los pliegos, el primer paso de la obra será la demolición de la estructura metálica que delimita el actual punto verde, así como parte del foso y, a continuación, proceder con la reconstrucción de esta estructura «en un diseño más armónico y acorde a la clasificación de residuos vigente en materia portuaria», indica el proyecto, que tiene también en cuenta que el espacio actual para la recogida de residuos es insuficiente para las necesidades del Puerto.
La actuación prevista por la Autoridad Portuaria contempla unas dimensiones del punto verde de 18x8 metros. El cerramiento exterior estará formado por paneles de chapas deployé o similar de acero galvanizado que eviten la introducción de residuos. El acceso peatonal se realizará a través de dos rampas, una desde el mar y otra desde tierra. Se aplicará un tratamiento anticorrosión y habrá nueva iluminación, un sistema de videovigilancia e interfono.
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