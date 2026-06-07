La Praza do Rei de Vigo empieza a florecer

Praza do Rei empieza a cambiar de aspecto. Las primeras intervenciones vinculadas al proyecto municipal para humanizar el entorno del Concello de Vigo ya son visibles en la plaza, donde en los últimos días se han instalado flores, arbustos y plantas ornamentales que comienzan a dar una nueva imagen a este espacio urbano situado junto a la casa consistorial.

Las actuaciones, todavía en una fase inicial, permiten intuir la dirección del plan diseñado por el Concello: convertir Praza do Rei en un ámbito más amable, verde y pensado para la estancia ciudadana.

Arbustos floreados / FDV

Entre los elementos ya colocados destacan estructuras vegetales verticales, maceteros con flor y zonas ajardinadas que aportan color a un entorno hasta ahora dominado por el pavimento y el tránsito diario de vecinos que acuden al edificio municipal.

También se han incorporado plantaciones en terrazas escalonadas, con flores de tonos rosas y violetas, en el entorno de la zona infantil. Estos primeros trabajos anticipan una transformación más amplia que el gobierno local plantea como una de sus actuaciones urbanas más ambiciosas a medio plazo.

Gradas floreadas junto al parque infantil en Praza do Rei. / FDV

Mirador natural hacia la ría

El proyecto previsto por el Concello contempla una reordenación integral de Praza do Rei y de su entorno, con más espacios de estancia, sombra, mobiliario urbano y nuevas áreas verdes. Uno de los objetivos principales será potenciar el mirador natural hacia la ría, aprovechando el desnivel de la zona y creando puntos de descanso con bancos tipo tumbona.

Infografías que recrean cómo quedará la nueva Praza do Rei después de la transformación que acometerá el Concello /

La humanización incluye además la futura cubrición de parte del paso de vehículos bajo la plaza, en Cachamuíña, la conexión con el Paseo de Granada y el acceso al aparcamiento, con la intención de ganar espacio para los peatones y reducir el impacto visual del tráfico rodado.

El alcalde, Abel Caballero, ya había resumido el objetivo de esta actuación con una frase: «Praza do Rei tiene que convertirse en un lugar de ocio, de cultura y encuentro de la ciudad». Las flores y arbustos que ahora empiezan a adornar la plaza son, por el momento, el primer avance visible de esa transformación.