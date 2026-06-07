Nueva intervención en el Casco Vello de Vigo: un edificio construido hace 126 años acogerá seis viviendas protegidas

El libro que lleva más de dos décadas escribiendo el Consorcio Casco Vello (CCV) de Vigo para la recuperación del barrio histórico de la ciudad empieza a escribir un nuevo capítulo. La presidenta del organismo y también delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, firmó esta semana ante notario la compra por parte del organismo del inmueble situado en la rúa Real 20, cuya fachada trasera está orientada a Teófilo Llorente 41, con el objetivo de concretar próximamente el proyecto de rehabilitación del inmueble.

Construido hace 126 años, el paso del tiempo y el abandono ha propiciado que en la actualidad el edificio esté totalmente demolido y solo mantenga la fachada de la rúa Real, algo que cambiará con esta intervención programada por el CCV y permitirá contar con cuatro apartamentos de un dormitorio, dos viviendas tipo dúplex y dos bajos comerciales, situándose la superficie total construida en 745 metros cuadrados.

«O traballo feito durante os últimos 20 anos vai ter continuidade, porque o noso compromiso é firme e imos seguir nesta liña para que o Casco Vello teña unha rehabilitación integral no menor tempo posible e tamén aporte vivendas para novos veciños», destacó la presidenta del CCV, un organismo al que dan forma Xunta (con un 90% de participación) y Concello de Vigo (con un 10%).

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Ortiz también recordó que el pasado otoño se aprobó el plan de actuación de la entidad hasta 2030, que marca las pautas de la rehabilitación, con un total de 25 inmuebles calificados como objetivo de actuación prioritaria (incluido, por ejemplo, este de la rúa Real) y otros 20 en un listado secundario por si hiciese falta buscar alternativas. La inversión prevista supera los 15 millones de euros hasta 2030.