Luz verde al inicio de la revolución para la Praza de España de Vigo: el Concello aprueba la primera licencia del ámbito

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) el pasado agosto ha dejado unos últimos meses frenéticos en la Gerencia de Urbanismo, con la tarea de desempolvar proyectos estratégicos que precisaban el blindaje urbanístico que les otorga el planeamiento. Uno de ellos es de la semipeatonalización de la Praza de España, que ya tiene todo preparado para poder iniciar la primera obra necesaria para revolucionar todo este ámbito al resolver favorablemente el Concello vigués la primera licencia solicitada por una de las promotoras implicadas en el enclave, Desarrollos Inmobiliarios Ría de Vigo, que presentó inicialmente la documentación el 28 de enero, por lo que el visto bueno ha llegado en poco más de cuatro meses.

Esta sociedad tendrá en unos días vía libre, una vez pase el expediente por el Consello de la Gerencia de Urbanismo, para proceder con la demolición de la vivienda unifamiliar situada en el número 59 de Gran Vía, en la parcela que está comprendida también por las calles Honduras y Pizarro, un proyecto que requerirá un desembolso superior a los 29.100 euros y que será el punto de partida del desarrollo de la conocida como zona 2, cuyo convenio urbanístico lleva ya semanas aprobado definitivamente. La intención de la empresa es construir un bloque residencial de altos estándares de calidad con 38 viviendas. Como ya avanzó FARO, contará con una envolvente singular que le dará una identidad diferenciada y que facilitará su integración, al ser diáfana en su parte baja para que se pueda cruzar sin rodeos.

Infografía del edificio de viviendas proyectado. / Fdv

La previsión, que quedará perfectamente definida en el estudio detalle que deben realizar los promotores, es ubicar el edificio en las proximidades de la confluencia entre Pizarro y Honduras, lo que repercutirá en varios beneficios para el interés general al liberarse una gran bolsa de espacio público que permitirá ampliar la Gran Vía y crear una gran plaza peatonal con distintos elementos verdes que se convierta en un punto de socialización y encuentro ciudadano.

Este apartado es uno de los grandes objetivos del gobierno de Abel Caballero con la transformación de la Praza de España, buscándose pasar del actual ámbito dominado por el tráfico rodado y con serias dificultades para la movilidad a pie a uno en que la plaza sea prácticamente peatonal con grandes zonas ajardinadas, siguiendo la estela de proyectos como el de Praza de América. En el resto del ámbito, está prevista entre otras cuestiones, la eliminación de la gasolinera, la creación de nuevos viales perimetrales y el ajuste del trazado de otros ya existentes o la ampliación del túnel.

Para conseguir todo esto, el Concello ha ido tramitando sin parar en los últimos tiempos los distintos convenios urbanísticos para cada una de las zonas, que han ido quemando las diferentes etapas administrativas sin problemas por el momento, al no presentarse alegaciones ni reparos. Además de conseguir un espacio semipeatonal, incluir Praza de España en el PXOM como un proyecto estratégico y prioritario busca dar una solución de «alto nivel» a un espacio integrado en la trama urbana donde hay todavía muchos solares vacíos y desaprovechados, lo que genera un problema de imagen en una de las puertas de entrada de la ciudad.