El sol se instala en Vigo: se espera una semana con hasta 30 grados

Vigo vive ya jornadas de verano a las puertas del solsticio. Tras un domingo digno de playa, la ciudad y alrededores disfrutarán de una semana en la que igualmente imperarán el sol y las agradables temperaturas. El termómetro podría incluso superar los 30 grados a partir del jueves-viernes. En cuanto a las precipitaciones, MeteoGalicia vaticina lluvias débiles para este lunes por la tarde, mientras que la Aemet ya las descarta por completo hasta nuevo aviso. Ambos organismos oficiales estiran este buen tiempo al menos hasta el próximo sábado.

Camisetas, 'shorts', bermudas, sandalias... La meteorología empuja poco a poco a los vigueses a renovar el armario a falta de 14 días para darle la bienvenida al verano. Esta nueva semana, en la que se alternarán cielos despejados con alguna que otra nube, el mercurió se elevará progresivamente.

Concretamente este lunes, se espera una máxima de 22 grados, que escalará hasta los 26-27 ya el miércoles y rondará los 30 a partir del jueves-viernes. La Aemet hasta sitúa el tope para el sábado en 34; MeteoGalicia es menos optimista: indica 29 para la jornada sabatina.

Las mínimas también irán 'in crescendo'. De las noches frescas que se están experimentando con alrededor de 10-11-12 grados se pasará a otras más suaves al término de la semana con unos 16-18 grados.

En lo relativo a la temperatura del agua, por ejemplo, en Samil, oscilará los días venideros entre los 16-17 grados. La calidad del aire será favorable en general.