De Dostoyevski a Cervantes: la historia de dos rusos lectores en Vigo

Dostoyevski está de moda. Sobre todo sus Noches Blancas. Es tendencia porque habla de forma excepcional de emociones humanas universales, más concretamente del amor adolescente. Quizá aquellos que lean esta novela se queden perplejos después con El Idiota u otras posteriores. En un punto medio podría estar El jugador, la elección de Yulia Zhulina y Vladimir Korasarevsky para su club de lectura mensual, The Reading Room.

Cuando estalló la guerra él era el director de una biblioteca en Moscú. Se instauró una nueva ley discriminatoria contra las personas LGTBI que venía ligada a una fuerte censura. Le ordenaron destruir todos los libros que hablaban de libertad, de derechos humanos. No estaba dispuesto a hacerlo, ni tampoco a vivir escondiéndose. Hizo las maletas y vino como refugiado. Su compañera trabajaba en la industria de la moda, en un outlet que vendía marcas europeas. La nueva y restrictiva legislación le impidió continuar y le recortaron el sueldo a la mitad. Como su hermana ya estaba aquí, decidió seguir sus pasos y comenzar una nueva vida. Ahora ambas llevan la cuenta de Instagram Vigo Ciudad, con más de 70.000 seguidores.

Los dos protagonistas comparten inquietudes, él leía como parte de sus funciones laborales y ella participaba en un grupo en Moscú. Además, los dos buscaban una forma de conocer a otros migrantes en situaciones similares o españoles con los que mejorar su idioma. Así surgió el club, que se reúne en diferentes localizaciones cada mes. «Comentan obras, pero los encuentros también sirven para conocer gente. Muchos conectan y quedan después. En parte, queríamos eso, que otros migrantes que podían sentirse solos descubriesen a más personas como ellos», indica Zhulina.

Eligen los libros según la temporada. En invierno los buscan acogedores, que inspiren estar en casa, o en el día de la mujer alguna obra feminista, por ejemplo. Para comentarlos se reúnen donde pueden. Uno de los últimos encuentros fue en la biblioteca Neira Vilas que, además de cederles el espacio, les prestó ejemplares para que no tuviesen que comprarlos.

Durante el mes que tardan en reunirse proponen pautas de lectura a través de un grupo de Telegram. De quince páginas al día, por ejemplo. El grupo es abierto y cada mes abren inscripciones durante cinco días.

Noticias relacionadas

Dado que son rusos tenían que proponer a Dostoyevski. Creen que puede resultar complejo de leer aquí por su ritmo lento, profundo y triste. «Nosotros lo hacemos desde la escuela y estamos acostumbrados, pero quizá aquí no guste tanto», señalan. Con todo, en su encuentro dio resultados positivos. El intercambio es mutuo: Korasarevsky se confiesa fan de Cervantes, García Márquez y otros escritores latinoamericanos.