El Corpus Christi cobra vida en Vigo

Vigo renovó este domingo una de las tradiciones más importantes de su calendario religioso con la celebración del Corpus Christi. La solemnidad reunió a cientos de fieles en la concatedral-basílica de Santa María. Tras asistir a una misa a las 20.00 horas, salieron en una marcha presidida por la custodia de oro, la estructura en cuyo centro se coloca la hostia consagrada.

Acudieron más de un centenar de personas, entusiasmadas pese al carácter más sobrio de la pocesión olívica. Aquí no hay alfombras florales como en Ponteareas o en Redondela, pero la devoción es la misma.

Uno de los momentos más simbólicos volvió a producirse en la calle Concepción Arenal, donde tuvo lugar la tradicional bendición de los mares. La ceremonia, muy significativa dada la relación de la ciudad con el mar, sirvió para pedir protección para quienes desarrollan su vida y trabajo a bordo.

La celebración del Corpus coincidió además con el Día de la Caridad, una jornada en la que la Iglesia pone el foco en las personas más vulnerables. Bajo el lema «Alzar la mirada para encontrarse con la paz de Cristo», los obispos españoles hicieron un llamamiento a no permanecer indiferentes ante quienes sufren la pobreza, la exclusión o las consecuencias de la violencia, recordando la estrecha relación entre la fe y la solidaridad. Aquí se recordó lo propio

Además, durante la misa, la diócesis de Tui-Vigo dirigió también una oración especial por el papa León XIV y por los frutos de su viaje apostólico a España. Bouzas fue por su cuenta. El sábado celebró su propia fiesta con alfombra floral incluida. El paso estuvo ambientado por un grupo de gaiteiros.

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