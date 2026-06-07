Procesión
El Corpus Christi cobra vida en Vigo
Cientos de personas siguieron la procesión por el Casco Vello. Especialmente emotivo fue el paso por Concepción Arenal, donde tuvo lugar la típica bendición de los mares
Vigo renovó este domingo una de las tradiciones más importantes de su calendario religioso con la celebración del Corpus Christi. La solemnidad reunió a cientos de fieles en la concatedral-basílica de Santa María. Tras asistir a una misa a las 20.00 horas, salieron en una marcha presidida por la custodia de oro, la estructura en cuyo centro se coloca la hostia consagrada.
Acudieron más de un centenar de personas, entusiasmadas pese al carácter más sobrio de la pocesión olívica. Aquí no hay alfombras florales como en Ponteareas o en Redondela, pero la devoción es la misma.
Uno de los momentos más simbólicos volvió a producirse en la calle Concepción Arenal, donde tuvo lugar la tradicional bendición de los mares. La ceremonia, muy significativa dada la relación de la ciudad con el mar, sirvió para pedir protección para quienes desarrollan su vida y trabajo a bordo.
La celebración del Corpus coincidió además con el Día de la Caridad, una jornada en la que la Iglesia pone el foco en las personas más vulnerables. Bajo el lema «Alzar la mirada para encontrarse con la paz de Cristo», los obispos españoles hicieron un llamamiento a no permanecer indiferentes ante quienes sufren la pobreza, la exclusión o las consecuencias de la violencia, recordando la estrecha relación entre la fe y la solidaridad. Aquí se recordó lo propio
Además, durante la misa, la diócesis de Tui-Vigo dirigió también una oración especial por el papa León XIV y por los frutos de su viaje apostólico a España. Bouzas fue por su cuenta. El sábado celebró su propia fiesta con alfombra floral incluida. El paso estuvo ambientado por un grupo de gaiteiros.
Bouzas fue por su cuenta. El sábado celebró su propia fiesta con alfombra floral incluida. El paso estuvo ambientado por un grupo de gaiteiros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Se abre uno de los carriles de la AP-9 en Mos donde volcó un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
- Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital