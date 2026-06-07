Parroquias
El Concello de Vigo prevé en Coruxo un nuevo parque infantil y un auditorio
Caballero visita a los vecinos en el cierre de las Fiestas de San Sebastián de Fragoselo
R.V.
Coruxo está estos días de celebración con las Fiestas de San Sebastián de Fragoselo, que mezclan contenido religioso con un amplio repertorio de actuaciones musicales. Este domingo, coincidiendo con la última jornada de los festejos, se acercó hasta allí el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para compartir el momento con los vecinos y aprovechar para explicar algunos de los proyectos que el Concello tiene en marcha en la parroquia, como por ejemplo la construcción de un nuevo parque infantil que únicamente está pendiente de la cesión de suelo por parte de la Mancomunidad de Montes de Vigo.
El gobierno municipal está también trabajando en otros equipamientos, como por ejemplo habilitar un nuevo auditorio y un espacio para que pueda actuar la banda de Coruxo. Además, también está previsto un nuevo local para el Centro Recreativo Artístico e Cultural (CRAC) de Coruxo.
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