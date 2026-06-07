«Casals decía que la música servía de puente entre las diferentes culturas, una manera de unir»

El Dúo Cassadó regresa el lunes (20 horas) a la ciudad olívica para poner el broche final a la temporada de la Sociedad Filarmónica de Vigo, a la que tiene "un cariño muy especial". Lo hacen con un concierto en homenaje a Pau Casals, en el 150 aniversario del nacimiento de uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Quieren compartir su legado musical, pero también el pacifista.

¿Qué es lo que les une a Pau Casals?

Es un referente para los músicos y para un dúo de violonchelo y piano, especialmente. Es uno de los grandes referentes, si no el más grande de la historia del violonchelo. Es el violonchelista más importante de la historia. Para nosotros es un referente y, además, somos el Dúo Cassadó y Gaspar Cassadó fue el alumno predilecto de Pau Casals. Tenemos mucha relación y mucha admiración por él.

¿Cómo han diseñado este programa? ¿Qué buscan con él?

Lo que hemos intentado es buscar obras que representen la carrera de Pau Casals, que fue larguísima y que abordó todos los géneros, pero hemos elegido obras que él solía tocar en concierto. Damián tocará una suite de Bach que es un compositor importantísimo para la historia de Pau Casals. Tocaremos una sonata de Locatelli, otra de Boccherini y, luego, un preludio muy poco conocido de un compositor que se llama Emánuel Móor, que está dedicado a Casals.

¿Por qué es importantísimo Bach para la historia de Pau Casals?

Porque él fue quien puso las suites otra vez en circulación. Eso, quizás, lo puede explicar mejor Damián.

[Cuenta, después, la otra mitad del Dúo Cassadó, el violonchelista Damián Martínez Marco, que «Casals, siendo muy joven encontró una edición de las suites de Bach que a finales del S. XIX estaban casi olvidadas. Fascinado, las estudió a fondo y le acompañaron durante toda su vida. En el ultimo documento, donde se le puede ver tocar con 96 años, tocó una suite de Bach. En las palabras del propio Casals la música de Bach era un milagro»].

¿Cómo es ese preludio tan poco conocido?

Es un preludio muy virtuoso, muy inspirado. Tiene una gran inspiración expresiva. Se conoce muy poco. Está dedicado a Casals. Creo que ellos eran amigos y es un preludio precioso cello y piano. Este programa lo hemos tocado en varios sitios y suele gustar muchísimo.

Casals, aparte de su música, también dejó un legado pacifista, muy oportuno, además, en estos tiempos.

Casals, aparte de un grandísimo músico y violonchelista, fue un gran defensor de los derechos humanos y de la paz y lo llevó hasta límites. Hizo muchísimas conferencias, estuvo exiliado muchísimo tiempo y fue un activista de la paz. Él decía que odiaba vivir en un tiempo en el que había tantas guerras. Y cuando hemos abordado este programa y recordando un poco su figura y sumándonos por supuesto a su legado, piensas que tampoco hemos cambiado tanto, porque estamos rodeados de guerras. El decía que la música servía de puente entre las diferentes culturas, entre las diferencias, una manera de unir. Para nosotros es exactamente lo mismo. Pensamos que la música es una manera de sensibilizar y empatizar. Nos sumamos a ese legado de paz, de solidaridad e, incluso, de justicia, que él siempre defendía.

Como dúo, tienen varios espectáculos en marcha. ¿En qué momento se encuentran?

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Estamos efectivamente con diferentes proyectos en marcha, muy diversos. Estamos, por un lado, con "Hechizo y Duende", que es un homenaje a Federico García Lorca. Ahora sumamos también el aniversario a Manuel de Falla. Luego estamos con "Esencia de los elementos", que acabamos de estrenarlo en A Coruña y en Alicante. Es un un concierto que une música y arte audiovisual, muy especial, en torno a la conexión de la naturaleza y de las emociones humanas, un poco ligado también a ese movimiento de paz y de reencontrarnos con la esencia del ser humano. Y, además, estamos con un programa que llevamos tiempo ya tocando que se llama "Hypnotic", que tiene que ver con nuestro último disco grabado con Warner Classic. Así que estamos con muchos proyectos muy ilusionantes. Yo estoy con un proyecto audiovisual muy ilusionante: en la península estoy con un documental sobre Óscar Esplá y en Canarias, con otro proyecto. Y Damián se va el mes que viene de gira a Latinoamérica. No paramos, la verdad.