La Xunta ofrece este verano 368 rutas guiadas y 5.400 plazas para descubrir Cíes, Ons y Cortegada

La Xunta pondrá en marcha este verano un total de 368 rutas guiadas gratuitas con alrededor de 5.400 plazas para visitar el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. El programa, impulsado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través de la dirección del espacio protegido, permitirá recorrer entre junio y septiembre distintos enclaves de Cíes, Ons y Cortegada con el apoyo de guías especializados y en grupos reducidos.

La oferta busca acercar a los visitantes no solo la riqueza natural del parque, sino también su patrimonio cultural, arqueológico e histórico-etnográfico. En el caso de Cíes y Ons, las visitas se desarrollarán entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y podrán reservarse tanto a través de la central de reservas como de forma presencial en las casetas de información situadas en las propias islas.

En Cortegada, por su parte, se programan ocho visitas bajo el título «Cortegada, un bosque no medio do mar», con un total de 91 plazas pensadas para grupos de entre 14 y 15 personas. En este caso, la reserva solo podrá hacerse por vía web y el plazo se cerrará cuatro días antes de cada excursión, con lista de espera habilitada para cubrir bajas.

La operativa cambia según el archipiélago. En Cíes y Ons, las solicitudes en línea deberán tramitarse con un máximo de quince días de antelación y hasta 24 horas antes de la ruta, mientras que las inscripciones presenciales se gestionarán el mismo día en las islas. En total, la central de reservas pondrá a disposición 156 plazas para estos dos destinos.

En Sálvora, en cambio, no habrá por ahora visitas programadas debido a las obras que se están ejecutando en la isla, aunque la Xunta deja abierta la posibilidad de organizar alguna actividad puntual a partir del mes de julio si la situación lo permite.

Aunque las rutas son gratuitas, los visitantes deberán asumir el coste del transporte marítimo. En Cíes y Ons, cada persona tendrá que gestionar su autorización de visita y su billete de barco, mientras que en Cortegada el propio Parque Nacional organiza el grupo y contrata el traslado, si bien el usuario deberá abonar el billete a la naviera siguiendo las instrucciones que se le faciliten tras la reserva.

En cuanto al contenido, el programa combina itinerarios de mayor duración y recorrido, como «Cíes, unha illa de paisaxes» o «Ons: unha illa con dúas caras», con otros más centrados en la dimensión histórica y etnográfica, como «Cíes: unha viaxe no tempo», «Ons: un pobo no mar» u «Os primeiros poboadores de Ons». También se ofrecen rutas más específicas y breves, como «Entre mareas», «O segredo da praia de Rodas», «Silencio... píase!» o «Por que as augas están tan frías», ligadas a la zona intermareal, la fauna, el complejo duna-lago o la vida marina.

El programa cumple ya más de dos décadas de trayectoria. Nació en 2004 con visitas a Cíes y Ons, y desde 2017 se amplió al resto de archipiélagos. Según la Xunta, en este tiempo han participado ya unas 65.000 personas, lo que da idea de la consolidación de una actividad que cada verano vuelve a agotar plazas con rapidez.