La Universidad de Vigo capta más de 923.000 euros para desarrollar seis nuevos proyectos de prueba de concepto

La Universidade de Vigo ha vuelto a convertir la transferencia de conocimiento en uno de sus puntos fuertes. La institución ha captado 923.351 euros en la convocatoria Proba de Concepto 2025 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), una línea pensada para ayudar a que resultados científicos previos den el salto hacia aplicaciones reales, ya sea en el tejido empresarial o en la sociedad. La UVigo presentó 23 proyectos y logró que le aprobasen seis, lo que la sitúa, además, como la sexta universidad en porcentaje de éxito en esta edición.

La convocatoria se enmarca en el Programa Estatal de Transferencia e Colaboración del Plan Estatal de Investigación 2024-2027 y busca precisamente eso: financiar actuaciones que permitan validar la viabilidad técnica y comercial de descubrimientos ya generados en proyectos anteriores. En el conjunto del Estado se concedieron 183 proyectos por un importe global de 29,8 millones de euros.

De los seis proyectos respaldados a la UVigo, cinco están impulsados por personal investigador del Cintecx y uno procede de atlanTTic, lo que vuelve a confirmar el peso de sus grandes polos de investigación aplicada. Las líneas seleccionadas son, además, muy diversas: van desde la fabricación aditiva de vidrios y cerámicas hasta la encapsulación de oxidantes para descontaminar entornos, el desarrollo de nuevos antibióticos, la seguridad en obras de carretera, la detección y geolocalización anónima de personas en interiores para optimizar consumos energéticos o la gestión inteligente de recursos de red.

Entre los proyectos financiados figura bOROMorph, liderado por Rafael Comesaña y dotado con 145.200 euros, con el que se busca validar una nueva tecnología de fabricación aditiva por láser aplicada a vidrios y cerámicas. También destaca Hybox, coordinado por Marta Pazos y Ángeles Sanromán, con 183.920 euros, orientado a desarrollar cápsulas biodegradables capaces de liberar oxidantes de forma controlada para tratar contaminantes persistentes.

En el ámbito biomédico sobresale Proofgramicin, dirigido por Ana Belén Moldes y José Manuel Cruz, con 174.240 euros, centrado en la producción y extracción a escala piloto de nuevos antibióticos. A ello se suma RoadCARE, con 205.821 euros, impulsado por Joaquín Martínez y Pedro Arias, que propone un sistema inteligente para mejorar la seguridad en zonas de obras de carretera mediante drones, conos robóticos autónomos y análisis de datos en tiempo real.

Completan la lista Sense4energy, liderado por Enrique Granada con 121.000 euros, para desarrollar un dispositivo basado en radar mmWave que permita estimar ocupación y optimizar climatización, ventilación e iluminación en edificios; y VASINet1, con 93.170 euros, coordinado por Javier González Castaño desde atlanTTic, orientado a avanzar en soluciones de gestión inteligente de redes y recursos edge con vistas a su futura explotación empresarial.