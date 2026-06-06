La Unión Gallega de Taxistas pide investigar el caso de una turista que denuncia incidencias en un servicio VTC en Vigo

La Unión Gallega de Taxistas, Ugataxi, ha solicitado que se investigue un incidente denunciado por una turista extranjera durante un servicio VTC contratado en Vigo en la mañana de este sábado. Según el relato trasladado por la afectada a la asociación, la usuaria había solicitado un desplazamiento al aeropuerto, pero pidió realizar antes una parada en el Hotel NH Vigo, en la calle García Barbón, para recoger su equipaje.

Siempre según la versión comunicada a Ugataxi, el conductor continuó el trayecto hacia el aeropuerto sin atender esa petición. La pasajera asegura que, al comprobar que el vehículo se incorporaba a la autopista y que no se iba a realizar la parada solicitada, comenzó a sentirse «preocupada y asustada» y contactó telefónicamente con la Policía Nacional desde el interior del vehículo.

La asociación indica que la turista fue trasladada finalmente al aeropuerto sin haber podido recoger sus pertenencias, por lo que tuvo que regresar después al hotel en otro vehículo. Como consecuencia, sostiene Ugataxi, perdió el vuelo que tenía previsto y también las conexiones posteriores para regresar a su lugar de residencia.

Representantes del colectivo pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local de Vigo y recuerdan que la afectada dispone de las vías administrativas y de consumo para presentar las reclamaciones que considere oportunas. Ugataxi pide ahora que las autoridades competentes aclaren lo ocurrido y determinen si existió alguna actuación irregular.

«Cualquier usuario tiene derecho a recibir un servicio de transporte prestado con profesionalidad, seguridad y respeto a sus indicaciones legítimas», señala el presidente de Ugataxi, Marcos Gómez González, que expresa además la preocupación del colectivo por el perjuicio ocasionado a una visitante de la ciudad.

Asociación de reciente creación

Ugataxi es una asociación autonómica de reciente creación, constituida legalmente a comienzos de 2026 por taxistas de Vigo, A Coruña y Redondela tras el conflicto abierto por la implantación de las VTC en Galicia.

Algunos de los miembros de la nueva asociación de taxistas de Galicia. / Cedida

El colectivo nació después de las movilizaciones del sector, entre ellas una marcha en Santiago que reunió a cientos de taxis de toda la comunidad, y prepara para este mes de junio la presentación de GalTaxi, una aplicación gallega impulsada por el propio sector.