La RFEF ratifica a Vigo como candidata al Mundial 2030, a la espera de la FIFA: «Estamos todos en la misma situación»

Paso adelante en la candidatura de Vigo para convertirse definitivamente en sede del Mundial 2030 de fútbol, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal. En la tarde del viernes, en la reunión convocada por el Consejo Superior de Deportes con las localidades aspirantes a albergar la cita, representantes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificaron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la ciudad olívica y Valencia, pese a ser propuestas a la FIFA el pasado mes de marzo, «están exactamente en la misma situación, con los mismos derechos» que el resto de candidatos en liza (Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Gran Canaria, Madrid, Sevilla y Zaragoza).

La noticia la recibió exultante Caballero, que ve como un premio este paso tras meses dando la batalla para revertir la polémica exclusión en 2024 tras desvelarse la alteración de las puntuaciones en los exámenes realizados por la RFEF. «Es una gran noticia», apuntó el regidor al constatar este nuevo escenario, lamentando eso sí no tener todavía en su poder la carta que la RFEF envió a la FIFA para pedir la inclusión de Vigo y Valencia. Habrá que esperar, sin embargo, hasta otoño para conocer el veredicto final de la FIFA, centrada en estos momentos en la organización de la Copa del Mundo que arrancará en menos de una semana en México, Estados Unidos y Canadá.

Para tener claros los deberes a realizar ahora, será la próxima semana cuando la FIFA remita toda la documentación a las ciudades candidatas con los requisitos, aunque estos son ya de sobra conocidos en el Concello vigués, destacando Caballero el trabajo realizado en los últimos años y que se concreta, por ejemplo, en el buen ritmo de construcción de la grada de Gol y el inicio del traslado de los colectores, proyecto que forma parte de la ampliación de Tribuna. Por ello, el regidor fija ya los siguientes pasos a dar, con mensaje claro a Xunta y Diputación de Pontevedra.

«Tenemos que recuperar los dos años perdidos y lanzarnos a toda velocidad, algo que Xunta y Diputación nos están negando porque decían que no teníamos aún la acreditación, pero sí la tenemos con la convocatoria de la reunión. Ya estamos con el proyecto constructivo de Tribuna y para su licitación vamos a enviar en unas poquitas semanas el texto del convenio que queremos que firmen la Diputación y la Xunta para la grada de Tribuna. Sabemos el coste aproximado, pero sabremos el definitivo en su momento y lo que planteo es que se financie a tercios», expone Caballero, recordando que el argumento del Gobierno gallego de pedir que se involucre el Ejecutivo central no tiene recorrido al no estar Moncloa participando en la financiación de ningún estadio, que quedan en manos de gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos y ayuntamientos.

La Diputación pide agilidad

Tras las palabras de Abel Caballero, reaccionó una vez más la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, minimizando la alegría del alcalde por la ratificación de la RFEF al entender que «era algo que ya sabía toda la ciudad». Sí quiso poner de nuevo deberes al Concello, recordando que hasta ahora no ha remitido ni el proyecto para trasladar los colectores ni el de la ampliación de Tribuna, reprochando «que todavía no exista».

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Sobre el próximo envío de los convenios anunciado por el alcalde vigués, Luisa Sánchez recuerda que «se lo estamos reclamando insistentemente y al final nos hace caso». Aprovecha la también líder del PP de Vigo para solicitarle que remita «una hoja de ruta para llegar a tiempo, con plazos y partidas presupuestarias». Garantiza Sánchez, además, que «existe nuestro compromiso desde el minuto 1 de poner todo el empeño para que Vigo sea sede del Mundial porque es una oportunidad histórica para Vigo».