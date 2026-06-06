La oferta de FP se «come» a la de la Universidad: de 7.410 plazas subvencionadas a las 5.610 que plantea la UVigo

El 12 de junio lo tienen muchos, si no todos los preuniversitarios, marcado en su calendario como una fecha clave ya que se publican los resultados de la PAU en Galicia. No sé si decisiva para su futuro pero sí marcará el estudio o titulación por la que primero se decanten. Si aprueban, podrán acceder a una de las 5.610 plazas de nuevo ingreso que planteó la UVigo para el curso 2026/2027 mientras que un suspenso o no lograr la nota esperada puede hacerte cambiar de parecer y dirigir tu formación a la FP. Aquí la opcionalidad será mucho mayor, ya que Educación subvenciona un total de 7.410 plazas (1.840 impartidas en centros concertados y 5.570 en institutos públicos).

La diferencia es notable, en sintonía también con la demanda de los estudiantes, que llenan año tras año la oferta generando en ramas como la sanitaria importantes listas de espera. El propio conselleiro, Román Rodríguez, afirmaba ayer durante su visita al IES Ricardo Mella de Vigo, que el crecimiento de las plazas de FP en el municipio es del «28%» en los últimos cuatro años, coincidiendo con la vigencia del Plan Conecta, una iniciativa para alinear los currículos o estudios con las necesidades exactas del tejido productivo gallego, Es decir, una colaboración pública-privada en la FP impulsada por la modalidad Dual, que permite una formación teórica y práctica, en las propias empresas, en un 50% del horario lectivo.

Sorpasso en los másteres

Ambas oferta, la universitaria (que en toda Galicia son 19.149) y la de FP incluyen además de los grados o ciclos ordinarios, los másteres o cursos de alta especialidad. Y es aquí donde la UVigo supera muy por encima a las propuestas de Formación Profesional. Según informaba el Consello de Goberno en su sesión de diciembre, de las 5.610 plazas previstas de nuevo ingreso, 1.854 se corresponden a estudios de máster mientras que los cursos de especialización (denominados también como máster de FP) alcanzan las 300 plazas.

Con todo, la oferta total de la que disponen los estudiantes para continuar su formación en Vigo es la más alta hasta el momento, con 13.020 matrículas.

Otra de las ventajas o puntos fuertes de la FP es la modalidad del estudio. Y es que de las 7.410 plazas, más de 1.200 son bien a distancia, bien semipresenciales lo que permite atender a un nicho de demanda importante de personas que en muchas ocasiones se encuentran trabajando y lo que buscan con la FP es mejorar sus cualificación.

Los datos de plazas de Formación Profesional fueron actualizados por la Consellería de Educación esta misma semana, mientras que los de la UVigo se corresponden con los facilitados por el Consello de Goberno de la institución viguesa a las puertas de Navidad, pendientes de aprobación por la ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego). Este pasado viernes, la Xunta anunció que trasladó al Ministerio el volumen total de las plazas que se ofertarán entre las 3 universidades gallegas, las 19.149 plazas citadas anteriormente.

Nuevas titulaciones

Entre los nuevos títulos universitarios para la UVigo aprobados destacan los másteres en Prevención y Abordaje Multidisciplinar de las Drogodependencias y Conductas Aditivas y en Trabajo Social. Ambos son impartidos de forma conjunta por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Universidad de Vigo. Y en las próximas semanas se prevé la autorización del máster universitario en Vehículos Autónomos, también en conjunto entre las tres universidades públicas gallegas.

Por su parte, la FP pública en Vigo cuenta con seis nuevos ciclos: la PFBásica de Electricidad y electrónica, la FP Acelerada de Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, redes locales de datos y sistemas de telefonía (22 plazas), Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión (22 plazas), Implantación y control de proyectos y obras de edificación (44 plazas), el ciclo Dual Intensivo en Mantenimiento electrónico y el máster de Administración y finanzas especializado en seguros.