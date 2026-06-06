Los obispos de Tui-Vigo posponen su encuentro con el papa León XIV para oficiar el Corpus

España se prepara para la primera visita de un papa en más de 15 años. Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife recibirán a León XIV durante los próximos días con un fervor renovado que tendrá en la Santa Misa del Corpus Christi. El sucesor de San Pedro ofrecerá esta liturgia por primera vez fuera de Roma, algo muy anómalo, en una plaza de Cibeles que a todas luces quedará pequeña ante la llegada de miles de fieles y autoridades. Entre los presentes estarán la Familia Real, con los Reyes y sus hijas a la cabeza, así como una amplísima representación de la Iglesia pero que también tendrá ausencias.

Ni el obispo actual de la Diócesis de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín, ni su predecesor, monseñor Luis Quinteiro, estarán presentes en este gran acto previsto en la capital. De hecho, solamente tres obispos en activo de todo el país no acudirán para poder compartir con sus feligreses esta celebración. Valín presidirá la misa y procesión del Corpus en Ponteareas (11.30 horas) y Vigo (20 horas), en su segunda celebración en el cargo. Su predecesor y actual responsable del Apostolado del Mar presidirá la eucaristía del Corpus a las 11 horas en la catedral de Tui.

Ambos participarán el lunes en el resto de actos previstos en Madrid con el santo padre, tal y como confirman fuentes de la Diócesis a este periódico. Mientras que otros obispos optaron por adelantar su celebración, otros dos homólogos pasarán este domingo con sus parroquianos. En el norte de Galicia se vivirá una situación casi idéntica, ya que monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol, celebrará por la mañana esta festividad en la localidad lucense (11 horas) y por la tarde hará lo propio en la concatedral de San Julián, en la ciudad departamental. Una vez finalizada la tradicional procesión se desplazará a Madrid para seguir acompañando a León XIV en su viaje por España.

Más llamativa es la situación de uno de los grandes nombres de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, celebrará en la capital del Turia a las 10 horas la misa y procesión del Cospus Christi, considerada la más grande del mundo. La festa grossa cumple en esta edición su 700 aniversario, motivo por el que el arzobispo ha preferido pasar el domingo con sus fieles en lugar de en Madrid.

95 jóvenes viajan a Madrid con la delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de la diócesis de Tui Vigo / Diócesis de Tui-Vigo

Más de 200 jóvenes del área de Vigo seguirán al papa

Quienes no faltarán en la visita de León XIV a nuestro país son los más jóvenes. En total más de 200 de la Diócesis de Tui-Vigo se desplazarán para encontrarse con él y compartir su fe con millones de jóvenes de toda España. Este fin de semana serán 95 los que participen en los distintos actos de la Conferencia Episcopal en Madrid en un viaje organizado por la delegación diocesana de Pastoral Juvenil y Universitaria.

Su delegado, Samuel Montes, reconoce que estos eventos «cambian al joven», ayudándole en la manera de vivir su fe. «Veo a todos enriquecidos cuando participan en algo de este estilo, en estos eventos de Iglesia más universal», añadió antes de iniciar el viaje desde la Avenida de Madrid. Además de la delegación diocesana, Madrid contará con una representación de jóvenes de varios centros educativos religiosos de la ciudad olívica: 40 alumnos del colegio Montecastelo; 5, del Mariano; 15, de Jesuitas; 4 jóvenes, de Jesuitinas-Miralba; y 50, de Acacias. En todos los casos, viajarán acompañados por profesores y alguna religiosa.

Aunque no coincidirá con las Jornadas Mundiales de la Juventud, como sí ocurrió con Benedicto XVI en el último viaje de un sucesor de San Pedro a nuestro país en 2011, no faltarán los alicientes. Este sábado habrá varios conciertos de grupos como Hey Kid, Besmaya, Siolé o Beret que se enmarcan dentro de las nuevas tendencias musicales más próximas al cristianismo. A las 20.30 horas el santo padre presidirá la vigila de oración en la Plaza de Lima y el domingo llegará la procesión eucarística para celebrar la festividad de Corpus.