Licitadas en tres semanas 145 viviendas públicas en Navia con una inversión de más de 30 millones

La Xunta ha intensificado el ritmo de licitación de vivienda pública en Navia hasta convertir el barrio vigués en el principal escaparate de su política residencial. En solo tres semanas, el Gobierno gallego ha sacado a concurso un total de 145 viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, movilizando una inversión superior a los 30 millones de euros. La última actuación afecta a 41 nuevos pisos, cuyas obras acaban de ser licitadas por un importe de 8,9 millones.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este viernes junto al director territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, José Manuel González, y a los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera, las dos parcelas del polígono 2 donde se levantarán estos nuevos inmuebles. Según explicó, el Consello da Xunta autorizó esta misma semana la licitación y la publicación en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia permite ya a las empresas presentar ofertas hasta el próximo 13 de julio.

«O ritmo de traballo é frenético, e non pode ser doutro xeito, é así como as administracións temos que responder ás necesidades da cidadanía viguesa, facilitando o acceso á vivenda», afirmó Ortiz durante la visita. La delegada añadió además que «Navia é a mostra do traballo inxente do Goberno galego en materia de vivenda e o ritmo de traballo en Vigo é imparable».

El proyecto prevé la construcción de dos edificios con un total de 41 viviendas de promoción pública, además de 41 garajes y 41 trasteros, en las parcelas M-IIIB-16 y M-IIIB-18 del plan parcial. Los autores del diseño son Irisarri-Piñera, que han planteado, según trasladó la Xunta, hogares accesibles, luminosos, con espacios comunes abiertos, estándares de calidad y eficiencia energética. Entre las viviendas se incluyen además dos adaptadas para personas con movilidad reducida.

La obra sale a licitación por 8.885.331,75 euros, IVA incluido, a los que se suman los 320.311,20 euros del proyecto y la dirección de obra. El desembolso real es aún mayor si se tiene en cuenta el valor del suelo, urbanizado previamente por la propia Xunta.

La ofensiva residencial del Gobierno gallego en Navia no se limita a este anuncio. Ortiz recordó que entre marzo y abril la Xunta ya licitó casi 300 nuevas viviendas por un total de 63,6 millones de euros, y situó el balance actual del barrio en 927 viviendas públicas en distintas fases de ejecución, de las que 309 ya están en obras.

«Estamos ante cifras que falan por si soas: unha aposta sen precedentes pola vivenda pública nesta cidade», remachó la delegada territorial.