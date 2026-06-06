El envejecimiento del parque residencial de Vigo agrava los problemas en los hogares: el IGE desvela los más frecuentes

A nadie se le escapa que la crisis que estalló en 2008 ha tenido una serie de graves consecuencias a muchos niveles, entre ellas un shock brutal para el sector de la construcción que tras años de una intensa actividad, se frenó en seco. Vigo no fue una excepción y, al sumarse posteriormente la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en 2015, las grúas para levantar edificios y casas se limitaron a promociones muy puntuales, provocando un paulatino envejecimiento del parque residencial vigués, lo que ha disparado los problemas en el día a día de miles de vigueses.

Así queda reflejado en el estudio publicado este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre las viviendas familiares de la Comunidad, reflejando que en la ciudad olívica, más del 43% de los hogares están asentados en inmuebles construidos hace al menos medio siglo, con apenas el 3,2% residiendo en casas o pisos levantados en la última década. Son solo algunos de los detalles que desvela el trabajo realizado por el organismo autonómico, en el que queda constancia también de que el encarecimiento de la vivienda hace inasumible cada vez para más vecinos la situación.

Cerca de la mitad de los hogares de Vigo (un 43%), confiesan que los gastos relacionados con la vivienda son ya una carga «pesada» que hace muy complicado llegar a fin de mes. En este sentido, los datos desvelan que la gran mayoría de hogares se conforman por personas poseedoras de ese inmueble (un 68,4%), de los que la mitad aproximadamente están pagando una hipoteca. Mientras, uno de cada cuatro domicilios están en régimen de alquiler, con el 6% restante habitando una vivienda cedida. En cuanto a la superficie de las viviendas, lo más habitual es que cuenten con entre 60 y 90 metros cuadrados (justo el 50% del total), mientras que casi uno de cada diez hogares están haciendo su vida en pisos de menos de 60 metros cuadrados, prácticamente el mismo porcentaje que los que disponen de más de 120 metros cuadrados.

El IGE permite conocer también cuáles son los principales problemas que se encuentran los vigueses en sus viviendas, creciendo todos sin excepción en relación con los datos que se divulgaba cinco años atrás. Así, cerca de un 54% de los vecinos de la ciudad confiesan sufrir alguna incidencia en sus domicilios, destacando como los principales inconvenientes las deficiencias de aislamiento térmico o acústico, que afectan prácticamente al 30%. Así, son cada vez más habituales los problemas generados por ruidos, que sufren el 22% de los domicilios, ya sean provocados por los vecinos o por circunstancias externas como el tráfico o la actividad de determinados negocios.

En niveles de incidencia similar, por encima del 20%, están las humedades en las viviendas, mientras que la necesidad de buscar alternativas habitacionales más económicas lleva a que un 17% de los vigueses reconozcan que en sus hogares la luz natural es insuficiente en al menos una de sus habitaciones. Asimismo, también se convierte en un problema en muchas ocasiones encontrar un lugar donde secar la ropa después de usar la lavadora, apuntando el estudio del IGE que un 30% de las viviendas no cuentan con una zona habilitada para tenderla. Un 40% de hogares, por su parte, no cuenta ni con terraza, patio o jardín.

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Por último, se aborda también el problema que supone en muchos casos poner a cobijo el vehículo personal al llegar a casa después de trabajar o realizar recados. Aunque un 75% de los hogares confiesan contar con al menos un coche en casa, cuatro de cada diez viviendas no disponen de un garaje privado o una zona cubierta habilitada para dejarlo a buen recaudo. Cruzando los datos, esto supone que alrededor de 20.000 familias tienen coche, pero no dónde aparcarlo.