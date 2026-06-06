Dos visiones judiciales frente a frente: las propuestas de los candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo

Los magistrados de Vigo afrontarán el 11 de junio unas elecciones de las que saldrá el nuevo presidente del Tribunal de Instancia. Manuel Ángel Pereira Costas (Pontevedra, 1971) y Diego José de Lara Alonso-Burón (Vigo, 1973) aspiran a suceder a Germán Serrano. Los dos candidatos desgranan en entrevistas concedidas a FARO cuáles son las necesidades y problemáticas judiciales en Vigo y sus objetivos si son elegidos para ocupar el cargo los próximos cuatro años.

Las preguntas a ambos:

¿Cómo planea pilotar el fin de la implantación del Tribunal de Instancia? ¿Cuáles son las prioridades en Vigo en materia de plazas judiciales? La digitalización lleva un recorrido de años, ¿se alcanzará el ‘papel 0’? La mediación es una de las grandes apuestas, ¿ha reducido la litigiosidad? La Ciudad de la Justicia supuso un gran avance, pero ¿necesita mejoras?

Diego José de Lara Alonso-Burón Magistrado «La coordinación con la oficina judicial es primordial»

Diego José de Lara Alonso-Burón. / Marta G. Brea

1. La primera medida, el primer asunto en el que trabajar en el Tribunal de Instancia, es implantar el protocolo de coordinación entre los jueces y los directores de los servicios comunes de la Oficina Judicial. Ya hay un boceto, pero se debe articular de forma definitiva para evitar disfunciones y estar al tanto de las reorganizaciones, que están teniendo repercusión sobre todo en los ámbitos civil y penal.

2. Hay necesidades claras en tres de las secciones. Una es la civil, donde los compañeros están desbordados. Hay un compromiso de tres nuevas plazas. No puedo prometer que fructifiquen, eso depende de cuestiones presupuestarias e incluso la inestabilidad política también influir, pero sí me comprometo a luchar por ellas. También hay que estar atentos al refuerzo de esa jurisdicción. Por otro lado es fundamental recuperar la 8ª plaza de Instrucción, que lleva aparejada poder optar a las guardias de 24 horas. Y, por último, la Sección Mercantil, con una sola magistrada, está desbordada por las demandas del «cártel de los coches». No es que supere, sino que multiplica y multiplica el módulo.

3. Con la digitalización judicial tengo sentimientos contrapuestos. Yo, quizá porque nací con eso, agradezco examinar la prueba en papel, pero eso se acabará eliminando. El ‘papel 0’ es el objetivo. En este sentido, hay que subsanar las deficiencias, insistir en que hay un formato específico para presentar pruebas y tener en cuenta el teletrabajo. Por mi experiencia, las videollamadas en juicios funcionan bien, pero soy de los que piensa que testigos y peritos deben declarar en sede judicial, es lo mejor para valorar su fiabilidad y credibilidad.

4. Junto a la mediación previa que se ha implantado en civil, en social está ya la experiencia de las conciliaciones. Y creo que ahí se ha mejorado mucho. Antes se hacían el mismo día del juicio y ahora el letrado judicial puede convocar a las partes meses antes: se están alcanzando acuerdos y, con esa antelación, podemos ocupar con otros casos los huecos libres de esos juicios. Eso en laboral, pero creo que en civil la mediación solo se está viendo como un trámite de cara a presentar la futura demanda judicial. Falta cultura de mediación y eso no se va a solucionar en dos o tres años. Esos cambios se verán a un mayor plazo de tiempo.

5. El traslado a la Ciudad de la Justicia fue positivo. La distribución es óptima, también separar las salas de vistas de las oficinas... A largo plazo podría haber problema de espacio, pero a día de hoy el tema acústico es la principal disfunción: en la macrosala, que no se oye nada, y en otras salas de vistas.

Manuel Ángel Pereira Costas Maxistrado «Fan falta máis xuíces civís; é algo inaprazable»

Manuel Ángel Pereira Costas. / Marta G. Brea

1. O Tribunal de Instancia de Vigo leva un recorrido de varios meses. Pero esa implantación está sometida a correccións que se van facendo sobre a marcha. É clave a coordinación entre os xuíces e os directores dos servizos comúns da Oficina Xudicial. Hai que estar vixiantes e pendentes ante calquera disfunción. Diría que sufrimos unha especie de ‘reseteo’ e agora todo debe ir repousando. Con semellante cambio hai disfuncións incluso onde antes non as había, pero hai que ter paciencia, disposición e ánimo por parte de todos: aínda estamos no camiño de acadar os obxectivos que marca a lei.

2. As sobrecargas de traballo fan que as necesidades sexan constantes. Pero nalgúns casos chegan a niveis insoportables. Na xurisdición civil a situación é insportable dende hai anos e é inaprazable que sexa dotada con máis prazas. Hai un Real Decreto que fala de tres prazas máis, é o mínimo, porque, tras un certo alivio tras entrar en vigor os MASC (a obrigada mediación no ámbito civil) en 2025, agora en 2026 a sensación é de que se volve a inchar a burbulla. Estaremos vixiantes tamén para que se cree a oitava praza de Instrución para despois volver a reivindicar as gardas de 24 horas. No resto das xurisdicións non é que a situación sexa idónea, pero non teñen a penuria e a problemática de Civil e Instrución.

3. Estamos á espera do novo programa de xestión procesal, Atenea, que substituirá a Minerva, que é o que coexiste xunto ao visor para a consulta dos procedementos. A día de hoxe as causas xa se poden levar sen papel perfectamente. Queda a guinda, que a intercomunicación dixital coa oficina xudicial sexa máxima. Pero o ‘papel 0’ está moi estendido.

4. A mediación para litigar en civil entrou en vigor en 2025. Houbo unha inicial redución da litixiosidade, pero parece que estamos recuperando o antigo volume de traballo. Así que a sensación é que a mediación está converténdose nun trámite, nunha formalidade máis, que é vista como un atranco que inicialmente puido reducir a entrada de asuntos pero que agora, cando sobre todo na litigación en masa dos fondos voitre se atoparon as solucións para seguir pleiteando, se logrou superar con máis ou menos dificultade.

5. O novo edificio xuntou todas as unidades xudiciais, é funcional, ten moitas salas de vistas e despachos, está ben situado e é accesible para a cidadanía. Hai problemas de acústica nas salas de vistas que non sei se se solucionarán. E se o traballo segue crecendo e se crean máis prazas, o temor é que en 5 ou 10 anos nos atopemos cun problema de falta de espazo.

¿Qué estilo de liderazgo les gustaría ejercer?

Diego de Lara

Especializado en laboral, fue decano en Cangas y seguirá el «modelo» de Germán Serrano

Vigués de nacimiento, Diego de Lara empezó a ejercer como juez en 2005. Tras una breve etapa en O Barco de Valdeorras (Ourense), su siguiente destino fue Cangas do Morrazo, donde fue juez decano. En 2011 llegó a Vigo y desde entonces está en la que hoy se denomina plaza 5 de la Sección Social del Tribunal de Instancia. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuando se le pregunta sobre la impronta que le gustaría dejar si accede a la presidencia responde que su «modelo a seguir» es Germán Serrano, quien estuvo 17 años al frente de los jueces olívicos hasta su reciente cese por su ascenso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG): «Él es una persona muy conciliadora y, aunque quizá yo sea más vehemente, esa es también una de mis virtudes».

Este magistrado apuesta por «acercar» la Justicia a la ciudadanía. Y «apela al factor humano» del trabajo que realizan: «Nosotros aplicamos la ley, pero es importante tener en cuenta que lo que tenemos delante no son casos, son personas para las que su asunto, por nimia que sea la reclamación, es importante». Si es elegido, tendrá una línea «continuista» con la anterior etapa y las puertas de su despacho estarán «abiertas» a sus compañeros, para escuchar sus preocupaciones y defender sus intereses, y al resto de trabajadores y operadores judiciales. Ve clave tener relaciones fluidas con el Concello, la Xunta y la Sala de Gobierno del TSXG, entre otras instituciones.

Ambos candidatos, en plena conversación. / Marta G. Brea

Manuel Ángel Pereira

Al frente de la Sección Civil, su sello será «escoitar e dialogar» y su «talante conciliador»

De origen pontevedrés, Manuel Ángel Pereira, que se licenció en Derecho en Santiago de Compostela al igual que el otro candidato, ingresó en la carrera judicial en 2002. Tras sus destinos en Caldas de Reis y Lugo, desde 2007 está en Vigo, donde se convirtió en el primer juez especializado en Violencia sobre la Mujer que tuvo Galicia. Tras ese juzgado, se trasladó a la hoy denominada plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia olívico, sección que además preside desde hace unos meses tras ser elegido por sus compañeros de jurisdicción. Ahora aspira a estar al frente de los casi 40 magistrados unipersonales de Vigo, un cargo que ya está ejerciendo en funciones desde la reciente marcha de Germán Serrano (excepto para lo relativo al proceso electoral al que concurre).

En estas semanas dirigiendo de forma temporal el Tribunal de Instancia de Vigo ya ha podido comprobar que «hai moitos frentes abertos». Tiene claro que si es elegido su prioridad serán sus compañeros magistrados: «Saber recoller o sentir de cada un deles e das necesidades de todos como grupo». La clave, afirma, es «escoitar e dialogar» y garantiza que su despacho también estará abierto al resto de colectivos y operadores jurídicos que forman parte del día a día judicial de Vigo. Ofrece «cordialidade» y un talante «conciliador» para capitanear, si resulta elegido por sus compañeros, la nueva etapa judicial que se abrirá a partir del 11 de junio.